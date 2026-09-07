विज्ञापन
विशेष लिंक

एशिया कप में श्रीलंका का दबदबा बरकरार, बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम

श्रीलंका ने विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल मे प्रवेश कर लिया है. श्रीलंकाई ने टूर्नामेंट के 10वें मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
एशिया कप में श्रीलंका का दबदबा बरकरार, बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम
विमेंस एशिया कप 2026
IANS

श्रीलंका ने विमेंस एशिया कप 2026 के 10वें मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल मे प्रवेश कर लिया है. श्रीलंकाई टीम इस टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाकर 'ग्रुप-बी' की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर रही.  दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी बांग्लादेशी टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 114 रन बनाए. दिलारा अख्तर ने जुवैरिया फिरदौस के साथ पहले विकेट के लिए 29 गेंदों में 31 रन की साझेदारी की. 

फिरदौस 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुईं, जिसमें 3 चौके शामिल रहे. इसके बाद दिलारा (26) ने शोभना मोस्तरी के साथ दूसरे विकेट के सिर्फ 13 रन जुटाए. आलम ये रहा कि 9.5 ओवरों तक टीम का स्कोर 52/3 था. इसके बाद शोभना मोस्तरी ने शोर्ना अख्तर (9) के साथ चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों में 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के बेहद करीब पहुंचाया. शोभना ने टीम के लिए सर्वाधिक 34 रन बनाए. 41 गेंदों की पारी में उनके बल्ले से 4 चौके निकले.

श्रीलंका के लिए चमुदी प्रबोधा ने चटकाए 3 विकेट

श्रीलंका के लिए चमुदी प्रबोधा ने 4 ओवरों में 21 रन देकर 3 विकेट निकाले. उनके अलावा, सुगंधिका कुमारी ने 2 विकेट चटकाए. कप्तान चामरी अट्टूापट्टू और कविशा दिलहारी को 1-1 विकेट हाथ लगा. इसके जवाब में श्रीलंका ने 19.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस टीम को 7 के स्कोर पर कप्तान चामरी अट्टापट्टू (1) के रूप में बड़ा झटका लगा. इसके बाद टीम ने 44 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे.

यहां से निलाक्षिका सिल्वा ने हर्षिता समरविक्रमा के साथ छठे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 82 के स्कोर तक पहुंचाया. निलाक्षिका 18 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद हर्षिता ने कौशानी नुथ्यांगना के साथ सातवें विकेट के लिए 18 गेंदों में 33 रन जुटाकर टीम को जीत दिलाई.

हर्षिता 48 रन बनाकर नाबाद

हर्षिता 37 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 48 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कौशानी ने 9 गेंदों में नाबाद 11 रन बनाए. विपक्षी खेमे से मारुफा अख्तर ने 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए. सुल्ताना खातून और रितु मोनी को 1-1 सफलता हाथ लगी.

ये भी पढ़ें-  स्मृति मंधाना पर अंजुम चोपड़ा की बात फैंस को चुभ गई, सोशल मीडिया पर जमकर भड़के

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sri Lanka Women, Bangladesh Women, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com