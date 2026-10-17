न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से गायब रवींद्र जडेजा, खत्म हुआ करियर, वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी रेस में नहीं - रिपोर्ट

जब वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में रवींद्र जडेजा नहीं खेले, तब कप्तान शुभमन गिल ने साफ कहा था कि उन्हें आराम दिया गया है. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में जडेजा का नाम नहीं है. इसके बाद उनके वनडे भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयनकर्ता अब 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए नए विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं.

37 वर्षीय जडेजा लंबे समय से भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने तीनों प्रारूपों में टीम के लिए अहम योगदान दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय में वनडे क्रिकेट में उनके प्रदर्शन में पहले जैसी निरंतरता नहीं दिखी है. वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती दो वनडे मैचों में उन्होंने दो विकेट लिए, जबकि बल्लेबाजी का मौका उन्हें नहीं मिला.

2023 वनडे विश्व कप के बाद भारत ने 32 वनडे मैच खेले हैं. इनमें से जडेजा 15 मुकाबलों में टीम का हिस्सा रहे. इस दौरान उन्होंने 47.92 की औसत और 5.20 की इकॉनमी रेट से 14 विकेट लिए हैं. बल्लेबाजी में भी उनका योगदान सीमित रहा है. वनडे करियर की 142 पारियों में वह सिर्फ 13 बार अर्धशतक तक पहुंच सके हैं.

इसी दौरान अक्षर पटेल ने अपनी दावेदारी मजबूत की है. उन्होंने 19 मैचों में 21 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी 4.53 रही है. अक्षर हर 45 गेंद पर एक विकेट लेने में सफल रहे हैं, जबकि इसी अवधि में जडेजा का गेंदबाजी स्ट्राइक रेट 55.2 रहा है.

बल्लेबाजी में भी अक्षर ने खुद को उपयोगी विकल्प साबित किया है. 2023 विश्व कप फाइनल के बाद से उन्होंने 18 पारियों में 437 रन बनाए हैं. मध्यक्रम में अलग-अलग स्थानों पर बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता चयनकर्ताओं के पक्ष में जाती दिखाई देती है.

तीसरे वनडे के बाद शुभमन गिल ने जडेजा को लेकर कहा था, "मुझे नहीं लगता कि जड्डू भाई को बाहर किया गया है. हमने उन्हें आराम दिया था क्योंकि हमारे पास दूसरे खिलाड़ियों को मौका देने का मौका था. तीन मैचों की सीरीज में बाहर बैठे खिलाड़ियों को अवसर देना आसान नहीं होता."

हालांकि न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम घोषित होने के बाद तस्वीर कुछ और नजर आने लगी है. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जडेजा अब 2027 वनडे विश्व कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चयनकर्ता वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, शाहबाज अहमद और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देना चाहते हैं.

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "जडेजा 2027 वनडे विश्व कप की योजनाओं में शामिल नहीं हैं. अक्षर और वाशिंगटन एशियाई खेलों में व्यस्त थे, जबकि हर्ष दुबे और शाहबाज अहमद चोट के कारण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे."

सूत्र के अनुसार, बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर फिलहाल जडेजा से आगे माने जा रहे हैं. उनका मानना है कि अक्षर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर मध्यक्रम में चौथे से सातवें नंबर तक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. फील्डिंग में भी उनका स्तर काफी ऊंचा है.

2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से जडेजा ने भारत के लिए आठ वनडे मैचों में पांच विकेट लिए हैं. वहीं, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए घोषित टीम में अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और अन्य स्पिन ऑलराउंडरों को जगह मिली है. ऐसे में वनडे टीम में जडेजा की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है."