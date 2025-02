विल यंग और टॉम लैथम का अनोखा रिकॉर्ड, कराची में गर्दा मचाते हुए दिग्गजों के क्लब में मारी एंट्री

Will Young & Tom Latham, Twin Centurions In An Innings In Champions Trophy: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए विल यंग और टॉम लैथम जबर्दस्त लय में नजर आए. दोनों ही बल्लेबाजों ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया. जिसके साथ ही उन्होंने एक खास उपलब्धि भी हासिल कर ली है. चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में एक टीम की तरफ से एक ही मुकाबले में शतक लगाने वाले यंग और लैथम पांचवें जुड़वां बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह खास उपलब्धि चार जुड़वां बल्लेबाजों के नाम दर्ज थी. जिसमें टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली, वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल और ड्वेन ब्रावो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन और रिकी पोंटिंग एवं बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन और महमदुल्लाह ने एक ही मुकाबले में शतक जड़ा था. अब खास क्लब में विल यंग और टॉम लैथम ने भी एंट्री ले ली है.

चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में एक टीम की तरफ से एक ही मुकाबले में शतक जड़ने वाले जुड़वां बल्लेबाज

वीरेंद्र सहवाग (126) और सौरव गांगुली (117) - बनाम इंग्लैंड - 2002

क्रिस गेल (101) और ड्वेन ब्रावो (112) - बनाम इंग्लैंड - 2006

शेन वॉटसन (136*) और रिकी पोंटिंग (111*) - बनाम इंग्लैंड - 2009

शाकिब अल हसन (114) और महमदुल्लाह (102*) - बनाम न्यूजीलैंड - 2017

विल यंग (107) और टॉम लैथम (100*) - बनाम पाकिस्तान - 2025

विल यंग ने चौथे और टॉम लैथम ने अपने वनडे करियर का आठवां शतक पूरा किया

मैच के दौरान पारी का आगाज करते हुए विल यंग ने 113 गेंदों में 107 रन बनाते हुए अपने वनडे करियर का चौथा शतक पूरा किया. वहीं लैथम 104 गेंदों में नाबाद 118 रन बनाते हुए अपने वनडे करियर का आठवां शतक पूरा करने में कामयाब रहे. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा निचले क्रम में ग्लेन फिलिप्स ने 39 गेंदों में तेजी से 61 रन बटोरे. जिसके बदौलत कीवी टीम 50 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 320 रन बनाने में कामयाब रही. विपक्षी टीम पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रनों का लक्ष्य मिला है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: ग्लेन फिलिप्स ने हवा में करामात दिखाते हुए मोहम्मद रिजवान का पकड़ा सांस रोक देने वाला कैच, दुनिया हुई हैरान