VIDEO: ग्लेन फिलिप्स ने हवा में करामात दिखाते हुए मोहम्मद रिजवान का पकड़ा सांस रोक देने वाला कैच, दुनिया हुई हैरान

Glenn Phillips Took An Amazing Catch Of Mohammad Rizwan: ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान का जिस तरीके से नेशनल बैंक स्टेडियम में कैच पकड़ा है. उसे देख हर कोई उनकी सराहना कर रहा है. मैच के दौरान यह खूबसूरत नजारा न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के दौरान देखने को मिला. पारी का 10वां ओवर डाल रहे विलियम ओ रूर्के ने आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली थी. जहां रिजवान ने चौका लगाने के इरादे से कड़ा प्रहार किया. मगर पॉइंट पर क्षेत्ररक्षण कर रहे फिलिप्स ने उन्हें निराश कर दिया. 28 वर्षीय ऑलराउंडर ने आपनी बाईं तरफ छलांग लगाते हुए एक नामुमकिन कैच को मुमकिन बना दिया. जिसे देख वहां उपस्थित हर शख्स चकित हो गया.

आउट होने से पूर्व रिजवान ने अपनी टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 14 गेंदों का सामना किया. इस बीच 21.42 की स्ट्राइक की रेट से वह महज तीन रन ही बना पाए. टीम के लिए वह दूसरे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए. रिजवान जिस दौरान आउट हुए ग्रीन टीम का स्कोर 10 ओवरों की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर 22 रन था.

THAT IS OUT OF THIS WORLD 😲



Glenn Phillips with an absolute Stunner to dismiss Mohammad Rizwan UNBELIEVABLE pic.twitter.com/9av4IThlag