क्या रोहित और विराट की जल्द होगी विश्व क्रिकेट से विदाई ? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया जवाब

Rajeev Shukla on Virat Kohli and Rohit Sharma: BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. UP T20 League के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में राजीव शुक्ला ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है. बता दें समय में ये बात सामने आई है कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज कोहली और रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आखिरी सीरीज होगा. इसको लेकर अब BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा, "दोनों वनडे खेल रहे हैं, विराट फिट हैं और अच्छा खेल रहे हैं, रोहित भी अच्छा खेल रहे हैं.. तो फिर आप उन्हें विदाई देने की बात क्यों कर रहे हैं. "

दरअसल, इंटरव्यू के दौरान BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से पूछा गया कि क्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऐसा फेयरवेल मिलेगा जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला था? इस सवाल का जवाब देते हुए राजीव शुक्ला ने कहा, "अभी वो रिटायर कहां हुए हैं, अभी रोहित शर्मा- विराट कोहली दोनों वनडे खेलेंगे.. अभी रिटायर की बात क्यों कर रहे हैं. आप उनकी विदाई की बात क्यों कर रहे हैं. दोनों अभी खेल रहे हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है और हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है बीसीसीआई की कि हम किसी प्लेयर को नहीं कहते हैं कि आप रिटायर हो, खिलाड़ी को ही इसका फैसला करना होता है. खिलाड़ी जो भी फैसला करता है, हम उसके फैसला का सम्मान करते हैं ."

BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आगे कहा, "जब वो ODI से जाने का डिसाइड करें तो ये आप बोल देना कि भाई फैंस चाहते हैं तुम्हें प्रॉपर फेयरवेल मिले तो वो BCCI को इस बारे में बोलेंगे. तुम लोग पहले से ही फेयरवेल कराने लगे ..अरे विराट कोहली बहुत फिट है अच्छा खेल रहा है, रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं. अभी क्यों फेयरवेल के लिए परेशान हो रहे हो."

बता दें कि अक्टूबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली है. वनडे सीरीज में कोहली और रोहित खेलते हुए नजर आएंगे. वहीं, क्या रोहित और कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है.