IND vs NZ: वनडे सीरीज में मोहम्मद शमी की होगी वापसी? विजय हजारे ट्रॉफी में बरपा रहे हैं कहर

India vs New Zealand ODI 2026 squad : मोहम्मद शमी का विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार कर रहे हैं. अपनी गेंदबाजी से शमी ने धमाका कर दिया है. 29 जनवरी को चंडीगढ़ के खिलाफ मैच में शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए हैं. अबतक विजय हजारे ट्रॉफी में शमी ने तीन मैच खेलकर 6 विकेट लेने में सफलता हासिल कर ली है. विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में विदर्भ के खिलाफ शमी ने 10 ओवर में दो मेडन के साथ दो विकेट लिए थे. वहीं, दूसरे मैच में बड़ौदा के खिलाफ भी शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी. इस मैच में शमी ने 9.2 ओवर की गेंदबाजी की थी और 42 रन देकर एक विकेट लिए थे.

वहीं, चंडीगढ़ के खिलाफ शमी ने 9.2 ओवर की गेंदबाजी की और 69 रन देकर तीन विकेट लेने में सफल रहे थे. यानी अबतक खेले अपने तीनों मैच में शमी ने 28 ओवर की गेंदबाजी की थी. विजय हजारे ट्रॉफी में शमी ने लगातार गेंदबाजी कर अपनी फिटनेस का सबूत दे दिया है. ऐसे में अब सवाल उठता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शमी को मौकी मिलेगा या नहीं.

हाल ही में 'शमी' और 'अजीत अगरकर' के बीच विवाद भारतीय क्रिकेट में चर्चा का विषय रहा है, दरअसल, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की फिटनेस पर सवाल उठाए थे जिसके बाद शमी ने कहा था कि वो तो रणजी भी खेल रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं.

अब, फॉर्म, लय और फिटनेस सब वापस आ गई है, मोहम्मद शमी ने अपने प्रदर्शन से दिखाया है कि वो अभी भी कितने काम के हैं. अब ये देखने वाली बात होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वऩडे सीरीज के लिए सिलेक्टर्स उनके नाम का विचार करते हैं या नहीं.

अगरकर vs शमी

यह सब तब शुरू हुआ जब इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम की घोषणा की गई और शमी का नाम उसमें नहीं था. अगरकर ने इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा था कि शमी ने सिलेक्शन के लिए चुने जाने लायक काफी क्रिकेट नहीं खेला है. दरअसल, शमी मार्च में भारत के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर थे और नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में अपनी मैच फिटनेस पर काम कर रहा थे. लेकिन मामला तब बढ़ गया जब शमी ने सिलेक्शन कमेटी पर पलटवार किया. एक कड़े बयान में शमी ने कहा कि "सिलेक्टर्स को अपनी फिटनेस के बारे में अपडेट देना उनका काम नहीं है, अपडेट देना या अपडेट मांगना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम NCA में जाना, तैयारी करना और मैच खेलना है, वो उनकी बात है कि उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया. यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है."

बाद में अगरकर ने अपनी बात पर जोर देते हुए साफ किया कि शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह पूरी तरह फिट नहीं थे. लेकिन शमी ने इस बयान के बाद फिर से पलटवार किया, यह कहते हुए कि मैदान पर उनका प्रदर्शन शब्दों से ज्यादा बोलता है, उन्हें जो कहना है कहने दो. आपने देखा है कि मैंने कैसी बॉलिंग की, यह सब आपकी आंखों के सामने है" इस बयान तके बाद शमी ने रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए लगातार मैच जिताने वाली गेंदबाजी की और अपनी गेंदबाजी से साबित किया कि उनके अंदर अभी काफी क्रिकेट बची हुई है. सीजन के पहले दो मैचों में, शमी ने रेड-बॉल बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन किया, दो मैचों में 15 विकेट लिए, जिसमें ईडन गार्डन्स में गुजरात के खिलाफ पांच विकेट लेना भी शामिल था.

अब विजय हजारे में भी शमी ने अपनी गेंदबाजी से दिखाया है कि उनमें अभी कितना दम है. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की ऐलान 3-4 जनवरी को हो सकता है. सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का शेड्यूल