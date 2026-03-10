वर्ल्ड कप जीत पर बोले हरभजन सिंह- पैसा, इनाम बड़ी बात नहीं...

टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को एकतरफा मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम किया. जिसके बाद खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हो रही है. बीसीसीआई ने हाल ही में टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ की प्राइज मनी का ऐलान किया है. टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत पर पूर्व ऑफ‑स्पिनर हरभजन सिंह (भज्जी) ने बातचीत में BCCI के बोनस ऐलान की सराहना की और इसे खिलाड़ियों के लिए प्रेरक कदम बताया. उन्होंने कहा, “बहुत अच्छी बात है. मैं BCCI को बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं वर्ल्ड कप जीतने के लिए.

वर्ल्ड कप जीतने से मिलती है प्रेरणा

हरभजन सिंह ने आगे कहा कि इसी से तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, और जब आप वर्ल्ड कप जीतते हो, तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनती है कि ‘हमें भी इनकी तरह बनना है'.” भज्जी ने फाइनल पर टीम इंडिया के दबदबे को “एकतरफा” बताते हुए कहा कि भारत इस वक्त “क्रिकेट में पूरी तरह तैयार” टीम है. उनके मुताबिक, फाइनल में सामने वाली टीम ध्वस्त‑सी हो गई, जो बताता है कि भारत के मुकाबले कोई टीम नहीं दिखी. हरभजन ने कहा कि जैसी तैयारी हुई उससे तो यहीं लग रहा था कि टीम कोई मैच नहीं हारेगी. हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जरूर भारत पीछे रह गया. वहां से भारत को एनर्जी मिली कि कुछ चीजें अभी भी सुधार लायक है जिसे किया गया.

मंदिर विवाद पर क्या बोले हरभजन

मंदिर‑गुरुद्वारा‑मस्जिद जाने को लेकर उठी ‘विवाद' जैसी चर्चाओं पर हरभजन ने साफ कहा कि किसी खिलाड़ी का कहां जाना उसकी व्यक्तिगत आस्था का मामला है. उन्होंने कहा, “वो उनकी इच्छा है—उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है. अगर ग्राउंड के पास मंदिर है और वे वहां चले गए, तो इसमें गलत क्या है? भगवान को नमस्कार किया, अपनी आस्था जताई. अगर वहां नमस्तक होकर शुक्रिया किया, तो इसमें बुरा क्या है? लोग मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी. भारत के लिए यह बहुत बड़ी जीत है, इस पर विवाद नहीं बल्कि सेलिब्रेट करना चाहिए.”

हरभजन ने अंत में यही दोहराया कि भारत की जीत राष्ट्रीय गर्व का क्षण है और ऐसी उपलब्धियों पर ध्यान एकजुट होकर जश्न मनाने पर होना चाहिए, न कि बेमतलब की बहसों पर.

