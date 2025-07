ZIM vs SA: वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक मचाई खलबली, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास

Wiaan Mulder record: साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर (Wiaan Mulder) ने इतिहास रच दिया है. वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच (ZIM vs SA, 2nd Test) में तिहरा शतक जमाने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान बन गए हैं. इसके साथ-साथ वियान मुल्डर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. वियान मुल्डर ने 297 गेंद पर तिहरा शतक लगाने का कमाल किया है. वहीं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है. सहवाग ने 278 गेंद पर तिहरा शतक ठोका था. (Wiaan Mulder Triple Century)

300 up for Wiaan Mulder! Absolutely incredible! 💯💯💯



A triple century that will go down in the history books 🇿🇦🏏.



A masterclass in concentration, technique, and sheer determination from the Proteas skipper 💪🔥. #WozaNawe pic.twitter.com/nyiXH353qR