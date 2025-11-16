विज्ञापन
विशेष लिंक

टीम बदलने पर रवींद्र जडेजा की फीस में क्यों हुई कटौती, कौन है इसके पीछे का कारण? जानें सब कुछ

IPL में खिलाड़ियों और उनकी नई फ्रेंचाइजी के बीच आपसी सहमति से फीस संशोधित किया जाता है. यानी कि RR की टीम में जाने से पहले जडेजा और राजस्थान रॉयल्स के बीच हर मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है. जिसके बाद उनका फीस निर्धारित किया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
टीम बदलने पर रवींद्र जडेजा की फीस में क्यों हुई कटौती, कौन है इसके पीछे का कारण? जानें सब कुछ
Ravindra Jadeja
  • आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड में रवींद्र जडेजा येलो जर्सी छोड़कर राजस्थान रॉयल्स की पिंक जर्सी पहनेंगे
  • चेन्नई सुपर किंग्स ने जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स को देकर संजू सैमसन को 18 करोड़ में खरीदा है
  • जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स के साथ आपसी सहमति से अपनी फीस 18 करोड़ से घटाकर 14 करोड़ रुपये पर तय की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की आईपीएल में जर्सी बदल चुकी है. आगामी सीजन में अब वह येलो जर्सी में नहीं बल्कि पिंक जर्सी में धूम मचाते हुए नजर आएंगे. आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड हुई है. CSK की टीम ने जडेजा और सैम करन की जगह RR की टीम से संजू सैमसन को खरीदा है. हैरानी वाली बात यह है कि आगामी सीजन के लिए CSK की टीम ने संजू (18 करोड़) को तो उनके उसी कीमत पर अपने बेड़े में जगह दी है. मगर RR की टीम ने जडेजा की फीस घटा दी है. पिछले सीजन तक CSK की टीम में 18 करोड़ की बड़ी धनराशि पाने वाले जडेजा को RR की टीम ने 14 करोड़ रुपए में ट्रेड किया है. जिसके बाद क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है. लोग जानने के लिए बेकरार हैं कि आखिर क्यों उन्होंने 4 करोड़ की कम सैलरी ली? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. जिसके पीछे एक प्रमुख कारण है-

जडेजा के 4 करोड़ कम लेने के पीछे की वजह

आपको बता दें कि IPL में खिलाड़ियों और उनकी नई फ्रेंचाइजी के बीच आपसी सहमति से फीस संशोधित किया जाता है. यानी कि RR की टीम में जाने से पहले जडेजा और राजस्थान रॉयल्स के बीच हर मुद्दों पर गहन चर्चा हुई थी. जिसके बाद उनका फीस निर्धारित किया गया. जडेजा की फीस में कटौती की बात उनकी आपसी चर्चा है. इसमें बोर्ड या उनकी पिछली टीम का कोई लेना देना नहीं है.

जडेजा की फीस कटौती से RR को मिले 3 प्रमुख खिलाड़ी

जडेजा की फीस कटौती से RR को 3 प्रमुख खिलाड़ी मिले हैं. जिसमें उनके साथ-साथ सैम करन और डोनोवन फरेरा का नाम शामिल है. फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन के लिए जडेजा को 14 करोड़, सैम करन को 2.4 करोड़ और डोनोवन फरेरा को 1 करोड़ रुपए की फीस पर खरीदा है. 3 खिलाड़ियों के ट्रेड के बाद भी उनके पास 60 लाख रुपये शेष बचे हुए हैं.

यह भी पढ़ें- वेंकटेश से लेकर पथिराना तक, मिनी ऑक्शन से पहले ये टॉप 10 महंगे खिलाड़ी हुए रिलीज, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chennai Super Kings, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now