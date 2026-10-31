'ऐसे खिलाड़ी की तलाश है जो...' पूर्व भारतीय स्टार ने बताया क्यों कुलदीप की नहीं बन रही वनडे टीम में जगह

भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का मानना ​​है कि कुलदीप यादव का बल्लेबाजी में कमजोर होना भारतीय वनडे टीम में उन्हें कम मौके मिलने का एक मुख्य कारण है. टीम अपने लोअर-मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी का एक अतिरिक्त विकल्प चाहती है. इस साल वनडे क्रिकेट में कुलदीप को बहुत कम मौके मिले हैं. वह 12 में से 5 मैचों से बाहर रहे, जिनमें से ज्यादातर मैच विदेशों में खेले गए थे. इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए वह भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें पूरे समय बेंच पर ही बैठना पड़ा. उस सीरीज में भारत ने नंबर 8 पर शिवम दुबे को खिलाया, जबकि स्पिनर के तौर पर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया.

भारत आमतौर पर नंबर 8 पर हर्षित राणा को खिलाना पसंद करता है. हालांकि, अभी वह चोटिल हैं, लेकिन भविष्य की योजनाओं में वह टीम का हिस्सा बने हुए हैं. कुलदीप को कम मौके मिलने पर पुजारा ने कहा कि वह बल्लेबाजी में उतने सक्षम नहीं हैं और यही उनके बेंच पर बैठने का मुख्य कारण है.

पुजारा ने 'जियोस्टार' से बात करते हुए कहा,"मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में आपको टीम में गहराई की जरूरत होती है, खासकर तब जब आप भारत से बाहर खेल रहे हों. किसी भी टीम का संतुलन तभी बेहतर होता है, जब उनके पास नंबर 7 और नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने का विकल्प हो. नंबर 7 पर एक ऑलराउंडर होना चाहिए, और नंबर 8 पर ऐसा गेंदबाज होना चाहिए जो थोड़ी-बहुत बल्लेबाजी भी कर सके. कुलदीप एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी उस स्तर की नहीं है. इसी कारण भारत हमेशा ऐसे खिलाड़ी की तलाश में रहता है जो नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर सके."

वहीं, भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने प्लेइंग इलेवन में पांच विशेषज्ञ गेंदबाजों के होने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान इस रणनीति का इस्तेमाल किया था.

उन्होंने कहा,"मेरा मानना ​​है कि टी20 क्रिकेट में आपको टीम में गहराई की जरूरत होती है, क्योंकि वहां आप आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं. वहीं, वनडे क्रिकेट में आपके पास परिस्थितियों के अनुसार ढलने के लिए समय होता है, है ना?" मेरे हिसाब से अगर आप विकेट नहीं लेते हैं, तो आपकी बैटिंग लाइनअप चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, किसी टीम के लिए सातवें या आठवें नंबर के बल्लेबाज के दम पर चैंपियनशिप जीतना बहुत मुश्किल होता है."

उन्होंने आगे कहा,"हालांकि, ऐसा कई बार हुआ है कि पांचवां गेंदबाज आपको चैंपियनशिप जिता सकता है. पिछले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ही जीत का मुख्य कारण थी. फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार विकेट लिए, भारत को कम स्कोर पर रोका और फिर चैंपियनशिप जीती. इसी कारण मेरे लिए वनडे मैचों में गेंदबाज ही आपको टूर्नामेंट जिताते हैं."

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