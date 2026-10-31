CBSE Board Exam 2027 Date Sheet Live Updates: पिछले साल से देरी पर इस दिन आ रही 10वीं-12वीं की डेटशीट! cbse.gov.in पर ऐसे करें चेक

CBSE Date Sheet 2027 LIVE : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों का इंतजार अब किसी भी पल खत्म हो सकता है. बोर्ड की ओर से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट (Time Table) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाने वाली है. विदित है कि पिछले साल की तुलना में इस बार डेटशीट जारी होने में पहले ही देरी हो चुकी है. 21 अक्टूबर को एलओसी (LOC) जमा करने की समय-सीमा पूरी होने के बाद अब बोर्ड टाइमटेबल को अंतिम रूप दे रहा है. सीबीएसई डेटशीट, परीक्षा की तारीखों और नए नियमों से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

CBSE Date Sheet 2027 LIVE :

CBSE Date Sheet 2027 LIVE: किसी भी वक्त आ सकता है 10वीं-12वीं का टाइमटेबल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट किसी भी समय जारी कर सकता है. डेटशीट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी की जाएगी, जिसमें परीक्षा की तारीखें, शिफ्ट की टाइमिंग, सब्जेक्ट के नाम और सब्जेक्ट कोड की पूरी डिटेल्स दी जाएगी.