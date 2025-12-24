केन विलियमसन भारत के खिलाफ ODI सीरीज का हिस्सा क्यों नहीं? जानिए वजह

Kane Williamson News: भारत के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. वनडे टीम में पूर्व कप्तान केन विलियमसन का नाम नहीं है. विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट का सबसे बड़ा चेहरा है. टी20 सेटअप से उन्हें बाहर रखा जा रहा है, लेकिन वनडे टीम में उन्हें जगह नहीं मिलना उनके फैंस के लिए बड़े सवाल के रूप में उभरा है. आइए बताते हैं कि विलियमसन क्यों भारत के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्स से बाहर हैं केन

दरअसल केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने दुनियाभर में खेली जाने वाली टी20 लीग में अवसर तलाशने के उद्देश्य से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रहने का फैसला किया था. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सदस्य नहीं होने की स्थिति में विलियमसन यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे लीग क्रिकेट खेलेंगे या देश के लिए.

टी-20 लीग खेलने के कारण टीम विलियमसन टीम से बाहर

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान विलियमसन साउथ अफ्रीका टी20 लीग में खेलेंगे. वह इस लीग की नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन बाद में डरबन सुपर जायंट्स ने उन्हें बांग्लादेश के स्पिनर ताइजुल इस्लाम की जगह अपनी टीम में शामिल किया. साउथ अफ्रीका लीग में प्रतिबद्धता की वजह से विलियमसन भारत के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.

इसकी पुष्टि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने की है. अगर डरबन सुपर जायंट्स ने विलियमसन को टीम में शामिल नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से वह भारत के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा होते.

विलियमसन न्यूजीलैंड टीम के सफलतम बल्लेबाजों में से एक

विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए वनडे फॉर्मेट के सफलतम बल्लेबाजों में से एक हैं. 2010 से 2025 के बीच 175 वनडे मैचों की 167 पारियों में 15 शतक और 47 अर्धशतक लगाते हुए 48.69 की औसत से वह 7256 रन बना चुके हैं. विलियमसन ने आखिरी वनडे इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल 29 अक्टूबर को खेला था.

भारत के दौरे के लिए न्यूजीलैंड की टीम

न्यूजीलैंड वनडे टीम: 1. मिशेल ब्रेसवेल (कप्तान) 2. एडी अशोक 3. क्रिस्टियन क्लार्क 4. जोश क्लार्कसन 5. डेवन कॉनवे 6. जैक फोक्स 7. मिच हे 8. कायले जैमिसन 9. निक केली 10. जेडन लेनाक्स 11. डारेल मिशेल 12. हेनरी निकोल्स 13. ग्लेन फिलिप्स 14. मिशेल रेई 15. विल यंग