ईशान किशन इस 'हरकत' के कारण टीम इंडिया से हुए बाहर, सख्त हुआ BCCI, करियर पर लटक रही तलवार

Ishan Kishan: ईशान किशन इस 'हरकत' के कारण टीम इंडिया से हुए बाहर, सख्त हुआ BCCI

After taking mental fatigue break Ishan Kishan seen was seen partying in Dubai: भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया तो सबसे अधिक चर्चा रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर हुई, क्योंकि दोनों दिग्गजों ने करीब साल भार बाद टी20 टीम इंडिया में वापसी की थी. लेकिन इस दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को लेकर भी चर्चा हुई कि आखिर वो कहां हैं और उन्हें टीम इंडिया से क्यों जगह नहीं मिली है. ईशान किशन को लेकर बीते दिनों ही पीटीआई ने दावा किया था कि सेलेक्टर्स अब जितेश शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा जता रहे हैं और वो ईशान किशन से आगे देख रहे हैं. वहीं अब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है. रिपोर्ट की मानें तो ईशान किशन ने इस सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध बताया था, लेकिन बोर्ड इस खिलाड़ी को लेकर काफी सख्त हो चुका है.