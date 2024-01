T20 विश्व कप में नए रोल में नजर आएंगे विराट कोहली? अजीत अगरकर से हुई 'खास' बातचीत

IND vs AFG T20I Series: विराट कोहली की टी20 टीम में वापसी हुई है

Will Virat Kohli be seen in new role before T20 World Cup?: अफगानिस्तान के खिलाफ बीसीसीआई ने जिस भारतीय टीम का ऐलान किया है उसमें विराट कोहली की लंबे अरसे बाद वापसी हुई है. विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में सेमीफाइनल खेला था और यह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में विराट कोहली का आखिरी मुकाबला था. इसके बाद से विराट कोहली इस फॉर्मेट में नजर नहीं आए. हालांकि, इस साल होने वाले विश्व कप को देखते हुए विराट कोहली की टी20 टीम में वापसी हुई है. विराट कोहली की टी20 टीम में वापसी से पहले भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ बातचीत हुई है. अजती अगरकर ने केपटाउन जाकर विराट कोहली से बात की थी. वहीं एक रिपोर्ट में दावा है कि अजीत अगरकर ने इस दौरान विराट से टी20 में उनके रोल को लेकर चर्चा की है.