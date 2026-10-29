करवा चौथ के दिन सूर्याकुमार ने पत्नी देविशा को किया नाराज, VIDEO में दिखी नोकझोंक

भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के स्टार सूर्यकुमार यादव ने करवा चौथ 2026 के मौके पर गुरुवार को मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के दर्शन किए. उनके साथ उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी थीं. इस कपल का एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देविशा चलते-चलते थक जाती हैं और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से मना कर देती हैं.

देविशा हुईं नाराज

वीडियो में दिख रहा है कि मंदिर जाते समय सुर्यकुमार देविशा से आगे जाने के लिए कहते हैं. वह उनसे कहती हैं, 'मैं नहीं जा रही. तुम जाओ!' जबकि क्रिकेटर उन्हें साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं. हालांकि, देविशा नहीं मानतीं और पास ही खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार्ट में बैठ जाती हैं.

इलेक्ट्रिक कार्ट में बैठकर जाते समय, देविशा उन्हें फिल्मा रहे कैमरामैन पर भी नाराज होती दिखती हैं. वह उनसे कहती हैं कि उन्हें रिकॉर्ड न करें. सोशल मीडिया यूजर्स का मानना ​​है कि उनका यह रिएक्शन शायद थकान और भूख की वजह से हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था.

यहां देखें सूर्यकुमार यादव और देविशा का वीडियो

SKY ने भी रखा व्रत

सूर्यकुमार ने भी अपनी पत्नी देविशा और अपनी बेटी की सलामती और लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था. मंदिर दर्शन के दौरान, उन्होंने मजाक में पत्रकारों से कहा कि चांद निकलने में अभी चार-पांच घंटे बाकी हैं, जिसका मतलब है कि अपना व्रत खोलने के लिए उन्हें अभी कुछ और घंटे इंतजार करना होगा.

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