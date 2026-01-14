T20 WC 2026: विराट कोहली की कमी को कौन करेगा पूरा, इरफान पठान ने इस खिलाड़ी के नाम पर लगाई मुहर

Who Replace Virat Kohli in T20 WC 2026 Irfan Pathan Answer: रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से हटने के बाद टीम इंडिया एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है. 2026 T20 वर्ल्ड कप में जहां सूर्यकुमार यादव के कप्तान बनने की संभावना है, वहीं टीम का सबसे बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली जैसी “दबाव के समय” की कमी को कौन पूरा करेगा. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि इस भूमिका के लिए तिलक वर्मा सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं.

अपने यूट्यूब विश्लेषण में इरफान पठान ने साफ तौर पर कहा कि तिलक वर्मा का खेल और उनका स्वभाव उन्हें कोहली जैसी भूमिका निभाने के करीब ले जाता है. उन्होंने याद दिलाया कि तिलक ने नंबर 3 और 4 पर बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल हालात में रन बनाए हैं और दबाव में शतक लगाने की क्षमता दिखाई है. खास तौर पर 2025 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी पारी को इरफान ने “मैच जिताने वाली” बताया. उनके मुताबिक, अगर उस दिन तिलक क्रीज पर टिककर नहीं खेलते, तो भारत के लिए ट्रॉफी जीतना आसान नहीं होता.

इरफान ने कोहली की तुलना करते हुए कहा कि विराट हमेशा ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन पर टीम को भरोसा रहता था. भले ही पूरे टूर्नामेंट में उनके बल्ले से ज्यादा रन न निकले हों, लेकिन बड़े मुकाबले में उनसे एक जिम्मेदार पारी की उम्मीद रहती थी. ठीक वैसा ही भरोसा अब तिलक वर्मा के साथ बनता दिख रहा है एक ऐसा बल्लेबाज जो हालात को समझकर खेले, क्रीज पर टिके और टीम को स्थिरता दे.

आंकड़े भी तिलक के पक्ष में जाते हैं. T20I रैंकिंग में वह इस समय टॉप खिलाड़ियों में शामिल हैं और सीमित मैचों में शानदार औसत से रन बना चुके हैं. भले ही चोट के कारण वह न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती मैचों से बाहर हों, लेकिन उनकी निरंतरता उन्हें बाकी विकल्पों से अलग बनाती है.

इरफान पठान का मानना है कि जहां कुछ खिलाड़ी हाई-रिस्क क्रिकेट खेलते हैं और हर मैच में सफल नहीं हो पाते, वहीं तिलक वर्मा का संतुलित अप्रोच भारत के लिए ज्यादा अहम है. पावरप्ले में विकेट गिरने के बाद भी गेम को संभालना और सही समय पर जोखिम लेना यही वो गुण हैं जो पहले विराट कोहली में दिखते थे और अब तिलक वर्मा में नजर आने लगे हैं.

कुल मिलाकर, इरफान पठान की नजर में 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत को विराट कोहली जैसा नाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी कमी को तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी अपने खेल और सोच से काफी हद तक पूरा कर सकते हैं.