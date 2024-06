T20 वर्ल्ड कप में कौन करेगा भारत के लिए ओपनिंग, राहुल द्रविड़ ने दिया जवाब

who will open with Rohit Sharma in T20 World cup 2024: टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है. उससे पहले एक सवाल है जो इन दिनों बहस का विषय बना हुआ है. दरअसल, बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच में रोहित शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करने आए थे. जिसके बाद ये कयास लगने लगे कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय मैनेजमेंट नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरेगी. उम्मीद की जा रही है कि रोहित के साथ विराट कोहली ओपनिंग कर सकते हैं. या फिर जायसवाल के साथ कोहली ओपनिंग कर सकते हैं.

ऐसे में टीम के कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid on Rohit Sharma) ने भारतीय ओपनिंग को लेकर बयान दिया है. प्रेस से बात करते हुए राहुल ने इन सवालों को लेकर अपनी राय दी और कुछ ऐसी बातें की है जिसने सुर्खियां बटोल रखी है. राहुल से जब भारतीय ओपनिंग संयोजन को लेकर सवाल किया गया तो टीम के कोच ने रिएक्ट किया और सीधे तौर पर कहा कि "हमारे पास हर तरह से विकल्प मौजूद हैं और इसका फैसला पिच की परिस्थिति को देखकर ही किया जाएगा."

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid on Virat Kohli) ने अपनी बात रखते हुए कहा, "हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते. हमारी क्या रणनीति होगी यह हम अभी नहीं बताना चाहते हैं. लेकिन हमारे पास रोहित और जायसवाल हैं. विराट भी विकल्प के तौर पर मौजूद हैं, कोहली ने आईपीएल में शानदार पऱफॉर्मेंस किया है. उसने आईपीएल में ओपनिंग भी की है. हमारे पास सभी विकल्प हैं, हम इसका फैसला सोच-समझ कर करेंगे."

इसके अलावा पिच को लेकर भी राहुल ने अपनी राय रखी और कहा कि, "जैसे कि पिच खेल रहा है, यहां कम स्कोर वाले मुकाबले हो सकते हैं 140 से 150 का लक्ष्य भी यहां मुश्किल होगा. हम पिच के बारे में कोई शिकायत नहीं करने वाले हैं. पिच को देखकर और जो बातें सामने आई है उससे यह पता चला है कि पिच लो स्कोरिंग वाला होने वालै है."

वहीं, राहुल द्रविड़ ने ये भी कहा है कि टी-20 वर्ल्ड कप उनका कोच के तौर पर आखिरी सीरीज है, टी-20 वर्ल्ड कप के बाद वो भारतीय टीम के कोच पद से अलग हो जाएंगे. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को खेला जाएगा.