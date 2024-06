Rahul Dravid Press Conference: 'टी20 विश्व कप के बाद...', टीम इंडिया के कोच पद को लेकर राहुल द्रविड़ ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बड़ा बयान

Rahul Dravid Statement on Team India Coach: टीम इंडिया के कोच पद को लेकर लगातार जारी बहस के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, टीम इंडिया अभी टी 20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद है और इस टूर्नामेंट के ठीक बाद टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid as Team India Coach) का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इस बीच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid Press Conference ahead of IND vs IRE) ने इस बात की पुष्टि की है की टी20 विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा. द्रविड़ की घोषणा का अनुमान लगाया जा रहा था क्योंकि पिछले महीने बीसीसीआई द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद उनके इस हाई-प्रोफाइल पद के लिए फिर से आवेदन करने की उम्मीद नहीं थी. आयरलैंड के खिलाफ भारत के विश्व कप के पहले मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए द्रविड़ (Rahul Dravid on Team India Coach Role) ने कहा कि उन्होंने अपने कोचिंग कार्यकाल के हर पल का आनंद लिया.

राहुल द्रविड़ ने कोच पद को लेकर कहा

"हर टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है. भारत के लिए मैंने जो भी कोचिंग की है, वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है. इसलिए मेरे लिए यह कोई अलग नहीं है, यह आखिरी टूर्नामेंट होगा, जिसकी मैं जिम्मेदारी संभालूंगा," उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या यह टूर्नामेंट अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह टीम की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनका आखिरी टूर्नामेंट था. पूर्व भारतीय कप्तान ने टी20 विश्व कप के बाद नवंबर 2021 में टीम की कमान संभाली थी. "मुझे यह काम करना बहुत पसंद है. मुझे भारतीय टीम को कोचिंग देने में बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है कि यह वाकई एक खास काम है.

मुझे इस टीम के साथ काम करने में मज़ा आया और यह काम करने वाले लड़कों का एक बेहतरीन ग्रुप है, लेकिन हाँ, दुर्भाग्य से जिस तरह के शेड्यूल हैं और मैं अपने जीवन के जिस पड़ाव पर हूँ, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से आवेदन कर पाऊँगा. "तो हाँ, जाहिर है कि यह मेरा आखिरी काम होगा, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेरे लिए यह अलग नहीं है. जब से मैंने यह काम संभाला है, मुझे हमेशा लगा है कि हर खेल महत्वपूर्ण है और हर खेल मायने रखता है और यह नहीं बदलेगा," भारत यहाँ ICC ट्रॉफी जीतने और कोच द्रविड़ के लिए एक शानदार विदाई देने का लक्ष्य रखेगा.