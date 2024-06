यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव नहीं बल्कि यह खिलाड़ी साबित होगा T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का X- Factor, अंबाती रायडू ने बताया

Who Will be X- Factor of Team India: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) में भारत (India X- Factor) के लिए एक्स फैक्टर कौन सा खिलाड़ी साबित होगा. इस सवाल को लेकर पूर्व दिग्गज अपनी राय दे रहे हैं. अब पूर्व भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायडू ने भारत के एक्स फैक्टर (X- Factor) को लेकर अपनी राय दी है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है. भारतीय टीम अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी. उससे पहले रायडू ने एक ऐसा खिलाड़ी का नाम लिया है जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है.

रायडू ने गेम चेंजर प्लेयर के रूप में न तो कोहली को चुना है और न ही रोहित शर्मा का नाम लिया है. अंबाती रायडू ने चौंकाते हुए सूर्यकुमार यादव को भी एक्स फैक्टर नहीं माना है. (Team India X- Factor in T20 World Cup 2024)

अंबाती ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए उस खिलाड़ी का नाम बताया जो उनके नजर में इस टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए कमाल कर सकते हैं. रायडू ने कहा कि, "उन्हें लगता है कि इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक्स फैक्टर (X- Factor) शिवम दुबे हो सकते हैं".

बता दें कि दुबे ने आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से जलवा दिखाया था तो वहीं गेंदबाजी से भी काफी प्रभावी दिखे थे, हालांकि वार्म अप मैच में दुबे बल्लेबाजी में कोई खास नहीं कर पाए लेकिन गेंदबाजी में दो विकेट लेने में सफल रहे थे. वैसे, वार्म अप मैच में दुबे ने 16 गेंद पर 14 रन की पारी खेली.

इसके अलावा रायडू ने गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को भारत का एक्स फैक्टर माना है. भारत ने वार्म अप मैच में बांग्लादेश को 60 रनों से हरा दिया था. अब भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी इसके बाद 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा.