जोस बटलर के बाद कौन होगा इंग्लैंड का अगला कप्तान, कोच बैंडन मैक्कुलम ने बताया

Brendon McCullum on Who should be England Next white-ball captain: चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) में खराब परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने बड़ा फैसला किया औऱ व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भी इंग्लैंड की टीम (England Team) पहले ही दौर से बाहर हो गई थी. वहीं, अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंग्लैंड सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई. चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा जिसके तहत टीम को सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने पड़ा. सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के बाद जोस बटलर ने कप्तानी पद से खुद को अलग कर लिया.

जिसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर में अब इंग्लैंड का अगला व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान कौन होगा, इस सवाल पर टीम के कोच बैंडन मैक्कुलम ने जवाब दिया है. स्काई क्रिकेट से बात करते हुए इंग्लैंड कोच ने व्हाइट बॉल क्रिकेट के अगले कप्तान को लेकर अपनी राय दी है. (Brendon McCullum on Jos Buttler)

कोच मैक्कुलम (Brendon McCullum on Next England Caltain) ने कहा, " टीम में काफी खिलाड़ी हैं जो अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं. जोस एक बेहतरीन कप्तान रहे, इस टीम में कई लीडर मौजूद हैं जो आगे कप्तानी कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि वे अनुभवी खिलाड़ी हों, लेकिन वे युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट का अच्छा ज्ञान है और उन्हें सीखने और जोस ने लीडर के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया है. हम जिस किसी को भी चुनें, हमें बस यह सुनिश्चित करना है कि हम उन्हें सही समर्थन दे रहे हैं ताकि हम अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें." वैसे, अब उम्मीद की जा रही है कि हैरी ब्रूक को इंग्लैंड का अगला कप्तान बनाया जा सकता है. लेकिन कोच मैक्कुलम ने अभी उस खिलाड़ी के बारे में खुलकर नहीं ऐलान किया है.

बता दें कि इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अगले कप्तान की दावेदारी में हैरी ब्रूक. फिल साल्ट या लियाम लिविंगस्टोन, बेन डकेट, सैम करन, जो रूट जैसे दिग्गज शामिल हैं. देखना दिलचल्प होगा कि इंग्लैंड का अगला कप्तान कौन बनेगा. (Who Will be England's white-ball captain after Jos Buttler's resignation)