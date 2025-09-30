विज्ञापन
कौन है मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे तूफानी ओपनर बल्लेबाज? एबी डिविलियर्स ने बताया

AB de Villiers reveals Who is the most explosive opening batsman: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से पहले एबी डिविलिर्स ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक टी-20 बल्लेबाज मानते हैं.

Who is best opening batsman in T20 cricket
  • एबी डिविलियर्स ने अभिषेक शर्मा को टी-20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन और तूफानी ओपनर बल्लेबाज बताया है
  • एबी ने कहा कि अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट पिछले 20 मैचों में 197 के करीब रहा है जो अत्यंत प्रभावशाली है
  • उन्होंने अभिषेक के प्रदर्शन को भारत की जीत की गारंटी बताया और उनकी टीम को मजबूती से जोड़ने वाला बताया
AB de Villiers on Abhishek Sharma: दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज में से एक रहे एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की  है जिसे वो टी-20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज मानते हैं. एबी ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर उस खिलाड़ी को लेकर बात की है. एबी ने भारत के युवा दिग्गज अभिषेक शर्मा को मॉर्डन  डे क्रिकेट का सबसे खतरनार टी20 ओपनर बल्लेबाज करार दे दिया है. बता दें कि एशिया कप में अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की और गेंदबाजों की खूब धुनाई की. अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 7 मैच में 314 रन बनाने में सफल रहे. (Who is the most explosive opening batsman in modern-day cricket)

एबी ने कहा, "एशिया कप में भारतीय टीम का दबदबा है. इस फॉर्मेट में उनका इतना दबदबा देखना काफी दिलचस्प है और ज़ाहिर तौर पर इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है. अगर आप आईपीएल की गुणवत्ता और आईपीएल में कुछ युवा खिलाड़ियों को बहुत कम उम्र में मिलने वाले प्रदर्शन को देखें, तो मुझे सबसे पहले अभिषेक शर्मा का नाम याद आता है, जो इस समय दुनिया में टी20 क्रिकेट में शायद सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज हैं.  

मिस्टर 360 के नाम से विख्यात रहे एबी ने कहा, "जब वह मैदान पर उतरते हैं, तो आमतौर पर भारत जीत जाता है.  उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है कि 250 से ज़्यादा गेंदें खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज़ के लिए यह 190 के आसपास है. पिछली 20 पारियों में 197 का स्ट्राइक रेट, बिल्कुल  कमाल का, वह शानदार फॉर्म में हैं और अगर वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आप और मज़बूत होते जाएंगे, और भारत का दबदबा कायम रहेगा." 

भारत को फाइनल में मिली जीत

एशिया कप के फाइनल में भारत ने शानदार खेल दिखाया और 5 विकेट से पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की. एशिया कप के फाइनल में भारत की ओर से तिलक वर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की और 69 रन बनाए. तिलक वर्मा को मैच ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, दूसरी ओर तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया.

