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IPL 2026: कौन हैं सौरभ दुबे? जिन्हें KKR ने आकाश दीप की जगह किया टीम में शामिल

Saurabh Dubey IPL 2026: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सौरभ ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रखा था, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी.

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IPL 2026: कौन हैं सौरभ दुबे? जिन्हें KKR ने आकाश दीप की जगह किया टीम में शामिल
Who is Saurabh Dubey, IPL 2026:

Who is Saurabh Dubey: आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को एक और बड़ा झटका लगा है. क्रिकबज की खबर के अनुसार, आकाश दीप आगामी सीजन से बाहर हो गए हैं. आकाश की जगह पर केकेआर ने सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया है. सौरभ इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा रह चुके हैं.

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आईपीएल 2022 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने सौरभ दुबे को 20 लाख में खरीदा था. हालांकि, सौरभ को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका नहीं मिल सका था. आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सौरभ ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रखा था, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. क्रिकबज के मुताबिक, सौरभ पहले से ही केकेआर टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ घरेलू क्रिकेट में विदर्भ की ओर से खेलते हैं. 

सौरभ ने अब तक लिस्ट-ए क्रिकेट में 8 मुकाबले खेले हैं और 16 विकेट चटकाए हैं। वहीं, वह 3 टी20 मैच भी खेल चुके हैं। साल 2019 में खेले गए एसीसी इमर्जिंग एशिया कप में दुबे भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। लिस्ट-ए क्रिकेट के अपने डेब्यू मुकाबले में सौरभ ने नेपाल के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 26 रन देकर चार विकेट निकाले थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था.  उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 7 विकेट झटके थे. 

केकेआर का तेज गेंदबाजी अटैक इस सीजन काफी कमजोर नजर आ रहा है। खबरों के अनुसार, हर्षित राणा और आकाश दीप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. वहीं, मथीशा पथिराना शुरुआती मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. खिलाड़ियों की इंजरी से केकेआर का खेमा काफी परेशानी में दिख रहा है. 

आईपीएल 2025 में केकेआर का प्रदर्शन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में निराशाजनक रहा था. टीम 14 में से सिर्फ 5 मैच ही जीत सकी थी, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी.

हालांकि, फिन एलन, टिम सीफर्ट और कैमरून ग्रीन के टीम में आने से कोलकाता का बैटिंग ऑर्डर जरूर इस सीजन दमदार दिख रहा है. एलन ने टी20 विश्व कप 2026 में सिर्फ 33 गेंदों में शतक लगाया था. वहीं, सीफर्ट की भी हालिया फॉर्म अच्छी है.  आंद्रे रसेल के जाने के बाद केकेआर ने रोवमैन पॉवेल के रूप में एक और दमदार कैरेबियाई फिनिशर को टीम में शामिल किया है.
 

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