कौन हैं ICC के नए CEO संजोग गुप्ता, 25 देशों के 2,500 उम्मीदवारों में से चुने गए

Who is Sanjog Gupta: भारतीय मीडिया दिग्गज संजोग गुप्ता को सोमवार को जय शाह की अगुआई वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ICC CEO) नियुक्त किया गया. वह आस्ट्रेलिया के ज्योफ एलार्डिस की जगह लेंगे जिन्होंने इस साल की शुरूआत में चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अभी तक जियोस्टार में सीईओ (खेल) के रूप में कार्यरत रहे गुप्ता तत्काल प्रभाव से अपनी नई भूमिका का कार्यभार संभालेंगे. वह आईसीसी के सातवें सीईओ होंगे. (Sanjog Gupta appointed as ICC's new Chief Executive Officer)

कौन है संजोग गुप्ता (Who is Sanjog Gupta )

संजोग गुप्ता वर्तमान में जियोस्टार में स्पोर्ट्स और लाइव एक्सपीरियंस के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं और उनके पास दो दशकों से अधिक का अनुभव है. गुप्ता ने पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और वह 2010 में स्टार इंडिया (अब जियोस्टार) से जुड़ गए थे. उन्हें 2020 में डिज्नी और स्टार इंडिया में खेल प्रमुख नियुक्त किया गया था. नवंबर 2024 में वायाकॉम18 और डिज्नी स्टार के विलय के बाद गुप्ता को जियोस्टार स्पोर्ट्स का सीईओ नियुक्त किया गया था.

उन्होंने पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था. और साल 2010 में स्टार इंडिया (अब जियोस्टार) में शामिल हुए थे. साल 2020 में डिज्नी और स्टार इंडिया में स्पोर्ट्स के प्रमुख बनने से पहले, उन्होंने कई सालों तक कंटेंट, प्रोग्रामिंग में अहम भूमिका निभाई है. उनके नेतृत्व में, स्टार इंडिया में स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो ने उपभोक्ता और वाणिज्यिक उद्देश्यों को पूरा किया, जिसमें दीर्घकालिक विकास और परिचालन दक्षता पर ज़ोर दिया गया. उन्होंने बहुभाषी, डिजिटल-प्रथम और महिला-केंद्रित खेल कवरेज को विकसित करने और क्रियान्वित करने में अहम भूमिका निभाई है.

आईसीसी के सीईओ का पद इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के डेविड रिचर्ड्स, मैल्कम स्पीड और एलार्डिस, साउथ अफ्रीका के डेविड रिचर्डसन और हारून लोर्गट तथा भारत में जन्मे मनु साहनी संभाल चुके हैं.

(भाषा के इनपुट के साथ)