'उसमें माही भाई की झलक दिखती है..' यह खिलाड़ी है विश्व क्रिकेट का दूसरा 'धोनी', सुरेश रैना ने बताया

Suresh Raina on Next 'Dhoni' of world cricket: सुरेश रैना ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे देखकर उन्हें धोनी और कपिल देव की याद आती है. शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए रैना ने उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी है. रैना ने हार्दिक पंड्या की तुलना महान कपिल देव और धोनी से की है. पॉडकास्ट पर हार्दिक को लेकर रैना ने कहा कि, "वनडे में रोहित के बाद भारत क अगला कप्तान हार्दिक को होना चाहिए. हार्दिक में एक कप्तान के तौर पर वही काबिलियत है जो कपिल देव और धोनी में थी. हार्दिक में मुझे माही भाई की झलक दिखती है." (Suresh Raina on Hardik Pandya)

Photo Credit: Shubhankar Mishra YT Video Screengrab

रैना ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, सुरेश रैना ने आगे कहा, "मेरी नजर में हार्दिक ऐसे कप्तान साबित होंगे जो खिलाड़ियों के कप्तान होंगे. वह खिलाड़ियों का कप्तान है. मुझे उनमें माही भाई की झलक दिखती है. वह मैदान पर जिस तरह से एनर्जी दिखाते हैं, मुझे काफी पसंद है."

बतौर कप्तान हार्दिक का रिकॉर्ड शानदार रहा है, हार्दिक आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं. बतौर कप्तान हार्दिक ने 16 टी20 और 3 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है, भारत ने हार्दिक की कप्तानी में 16 मैच में 10 टी-20 मैच जीते हैं और साथ ही तीन वनडे में भारत को जीत मिली है. (Suresh Raina on MS Dhoni)

एशिया कप में दिखेगा हार्दिक पंड्या का जलवा

एशिया कप का आगाज 7 सितंबर से होने वाला है. एशिया कप में हार्दिक पंड्या पर नजर रहेगी. इस समय हार्दिक दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हैं. ऐसे में एशिया कप में हार्दिक पंड्या भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं. भारतीय टीम एशिया कप में 9 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. वहीं, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाएगा.