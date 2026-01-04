IPL से बाहर हुए मुस्तफिजुर तो बांग्लादेश ने बनाया T-20 WC में हिंदू कप्तान, रिकॉर्ड बता रहा रणनीति या राजनीति

Who is Litton Das: बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय टीम की कमान विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को सौंपी गई है, जो एक हिन्दु क्रिकेटर हैं. आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को विश्व कप के लिए भारत नहीं भेजना चाहता. बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी से अपने सभी मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है. हालांकि इस पर आईसीसी का जवाब नहीं आया है. वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ने टी-20 वर्ल्ड कप में हिंदू कप्तान बनाकर चौंका दिया है.

कौन है लिटन दास ?

लिटन दास बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर हैं, जिनका जन्म 13 अक्टूबर 1994 को दिनाजपुर में हुआ था. उनका परिवार पारंपरिक बंगाली हिंदू कायस्थ है. लिटन दास को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से हिंदू त्योहार मनाते हुए देखा जाता रहा है. लिटन दाएं हाथ के बल्लेबाज़ और विकेट-कीपर हैं. उन्होंने जून 2015 में बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उनके नाम ODI क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है. दास को स्टाइलिश बैटिंग के लिए जाना जाता है. लिटन दास को विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है.

बांग्लादेश के लिए वनडे में सबसे बड़ी पारी

लिटन दास के नाम वनडे में बांग्लादेश की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. लिटन ने 176 रन की पारी साल 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी. बांग्लादेश के अहम बल्लेबाज ने अबतक 52 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 3117 रन बनाए हैं, टेस्ट में लिटन दास के नाम 5 शतक और 19 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा वनडे में लिटन ने 95 मैच खेलकर 2569 रन बनाए हैं, वनडे में लिटन के नाम 5 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में लिटन दास ने अबतक 120 मैच में कुल 2655 रन बनाने में सफलता हासिल की है. टी-20 इंटरनेशनल में लिटन दास ने 16 अर्धशतक जमाए हैं. वहीं, ओवरऑल लिटन दास ने 260 टी20 मैच में 5984 रन बनाए हैं. टी-20 में बांग्लादेश के इस हिन्दु क्रिकेटर का स्ट्राइक रेट 88.36 का रहा है. वहीं, उन्होंने एक शतक भी ठोका है.

बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर

बांग्लादेश के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटरों में लिटन दास के नाम आता है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से सालाना कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 50,000 डॉलर (लगभग 45 लाख रुपये) कमाते हैं.लिटन दास को आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइटराइडर्स से 50 लाख रुपये में खरीदा था. इसके अलावा दास को BPL 2024 और BPL 2025 से 45 लाख रुपये और 72 लाख रुपये की कमाई हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार लिटन दास की नेटवर्थ 3 मिलियन डॉलर यानी 27 करोड़ रुपये बताया गया है. रिपोर्ट की मानें तो लिटन दास के पास आलीशान घर और कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम:

लिटन कुमार दास (कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफ हसन, एमडी तौहीद ह्रदय, एमडी शमीम हुसैन, काजी नूरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, एमडी रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, एमडी मुस्तफिजुर रहमान, एमडी तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहलिटन दास बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर हैंमद, एमडी शैफ उद्दीन, एमडी शोरीफुल इस्लाम