केकेआर से बाहर किए गए मुस्तफिजुर रहमान की कितनी है नेटवर्थ, IPL के अलावा कहां से होती है कमाई, जानें सबकुछ

Mustafizur Rahman Net Worth: मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश में सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक हैं. वह IPL 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड जीतने वाले एकमात्र विदेशी खिलाड़ी थे. बता दें कि पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. उनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था. चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था.

"फिज़" के नाम से जाने जाते हैं मुस्तफिजुर रहमान

मुस्तफिजुर रहमान क्रिकेट की दुनिया में "फिज़" के नाम से मशहूर हैं. कई लोग उन्हें खास तरह की कटर डिलीवरी की वजह से "कटर मास्टर" भी कहते हैं. फिज़ दुनिया के बेस्ट लिमिटेड फॉर्मेट बॉलर्स में से एक हैं और दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में खेलते हैं.

मुस्तफिजुर रहमान की नेट वर्थ

रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्तफिजुर रहमान की नेट वर्थ लगभग 11 करोड़ रुपये ($1.2 मिलियन) है. वहीं 'फ़िज़' की नेट वर्थ बांग्लादेशी टका में लगभग 15 करोड़ BDT है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में मुस्तफिजुर रहमान की सैलरी कितनी है?

BCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले क्रिकेटरों को कैटेगरी में बांटता है. लेटेस्ट BCB कॉन्ट्रैक्ट (2025) के अनुसार, मुस्तफिजुर कैटेगरी B में आते हैं. फिज के अलावा, इस कैटेगरी में मोमिनुल हक, तैजुल इस्लाम, तौहीद हृदोय, हसन महमूद, नाहिद राणा वगैरह भी हैं. मुस्तफिजुर रहमान की BCB से हर महीने की सैलरी 6 लाख BD टका है. तो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से उनकी सालाना सैलरी 72 लाख टका है.

मुस्तफिजुर रहमान प्रति मैच फीस कितनी है ?

'द फिज' के नाम से विख्यात मुस्तफिजुर रहमान लिमिटेड-ओवर्स में रेगुलर खिलाड़ी हैं. रहमान कभी-कभी टेस्ट टीम में भी खेलते हैं, हालांकि वह रेड-बॉल क्रिकेट में रेगुलर नहीं हैं. हर वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए 4 लाख BD टका की मैच फीस लेते हैं, वहीं, हर T20 इंटरनेशनल मैच से उन्हें 2.5 लाख BD टका मिलते हैं. इसके अलावा, हर टेस्ट मैच से उन्हें 8 लाख BD टका का चेक मिलता है.

