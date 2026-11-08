कौन हैं हमजा जहूर? जिन्होंने भारत के खिलाफ हारी हुई बाजी पाकिस्तान को जीता दी

अंडर-19 एशिया कप 2026 का आठवां मुकाबला भारत अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के बीच रविवार (आठ नवंबर 2026) को अल अमीरात में खेला गया. जहां एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी. भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 14.4 में ही 61 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे. मगर यहां से हमजा जहूर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की. वह काबिले तारीफ है. पाक टीम के लिए सातवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए जहूर ने कुल 108 गेंदों का सामना किया. इस बीच 92.59 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 100 रनों की शतकीय पारी खेल डाली. उन्होंने अल अमीरात में शतक ही नहीं लगाया, बल्कि हारी हुई बाजी को भी पाकिस्तान की झोली में डाल दिया. जिसके बाद से उनकी खूब तारीफ हो रही है. लोग उनके बारे में लगातार सर्च कर रहे हैं. अगर आप भी पाक बल्लेबाज के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे जड़ी कुछ रोचक बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

कौन हैं हमजा जहूर?

हमजा जहूर का जन्म तीन नवंबर साल 2007 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित सियालकोट शहर में हुआ था. मौजूदा समय में वह 19 साल के हैं. जहूर टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शिरकत करते हैं. वहीं बल्लेबाजी के दौरान मध्यक्रम में दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से केवल अंडर-19 टीम में शिरकत किया है.

हमजा जहूर का घरेलू क्रिकेट करियर

हमजा जहूर ने पाकिस्तान की तरफ से एक फर्स्ट क्लास और चार टी20 मुकाबले खेले हैं. जहां उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास की एक पारी में कोई रन नहीं निकला है. यानी कि वह एक मात्र पारी में शून्य पर आउट हुए हैं.

वहीं टी20 प्रदर्शन पर गौर करें तो उन्होंने यहां तीन पारियों में 27.33 की औसत से 82 रन बनाए हैं. जहां 37 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

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