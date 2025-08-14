बैडमैन-तेंदुलकर नहीं, बल्कि यह क्रिकेटर हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, स्टीव स्मिथ ने बताया

Steve Smith on Greatest of All time Cricketer: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने उस क्रिकेटर के बारे में बात की है जिसे वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं. बीबीसी क्रिकेट को दिए इंटरव्यू में स्मिथ ने उस खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया है. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने सचिन तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा को नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस को विश्व क्रिकेट का सबसे महान क्रिकेटर चुना है. स्मिथ ने कैलिस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर करार दिया है. स्टीव स्मिथ ने कैलिस को लेकर कहा कि, मेरे नजर में 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' क्रिकेटर की बात होगी तो वह कोई और नहीं बल्कि जैक कैलिस होंगे. (Steven Smith on Jacques Kallis)

इसके अलावा स्मिथ ने भारत के महान सचिन तेंदुलकर (Steve Smith on Sachin Tendulkar) को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे महान बैटर करार दिया है. इंटरव्यू में स्मिथ ने सबसे खतरनाक गेंदबाज के तौर पर साउथ अफ्रीका के मोर्ने मोर्कल का चुना है, जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करने में उनके लिए काफी मुश्किल हुआ करती थी.

कैलिस ने अपने 19 साल के लंबे इंटरनेशनल करियर के दौरान 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 टी20 मैच खेले, उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20I में क्रमशः 292, 273 और 12 विकेट लेने के अलावा 13289 रन, 11579 रन और 666 रन बनाए. कैलिस टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और खेल के 50 ओवर के प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में 8वें नंबर पर मौजूद हैं. आईपीएल में, कैलिस साल 2008 से 2010 तक आरसीबी का हिस्सा थे और 2011 से 2014 तक केकेआर के लिए खेले, जहां उन्होंने गौतम गंभीर के नेतृत्व में दो खिताब भी जीते थे.

दूसरी ओर स्मिथ ने अबतक 119 टेस्ट मैच में कुल 10477 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 36 शतक औऱ 43 अर्धशतक दर्ज है. वनडे में स्मिथ ने 5800 रन बनाए, उनके नाम वनडे में 12 शतक औऱ 35 अर्धशतक दर्ज है. (Steven Smith Career Stats)