किस गेंदबाज ने सचिन तेंदुलकर को किया है सबसे ज्यादा बार आउट? जानें टॉप 10 बॉलर

Which bowler has dismissed Sachin Tendulkar the most: 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर को किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा बार आउट किया है. इस सवाल का जवाब आज भी फैन्स जानना चाहते हैं. दरअसल, सचिन का विकेट कोई भी गेंदबाज लेता था तो यह उनके करियर का सबसे बड़ा पल होता था. ऐसे में जानते हैं उन 10 गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने सचिन को सबसे ज्यादा बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट किया था.

ब्रेट ली

ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली ने सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा बार इंटरनेशनल करियर में आउट किया है. ब्रेट ली ने सचिन को 14 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में पवेलियन की राह दिखाई है.

मुथैया मुरलीधरन

दूसरे नंबर पर मुथैया मुरलीधरन हैं जिन्होंने तेंदुलक को इंटरनेशनल करियर में 13 बार अपना शिकार बनाने का कमाल किया था.

ग्लेन मेक्ग्रा

ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मेक्ग्रा ने सचिन तेंदुलकर को 13 बार आउट किया है. अपने समय में सचिन और ग्लेन मेक्ग्रा के बीच खूब प्रतिस्पर्धा देखने को मिला करती थी.

शॉन पॉलक

साउथ अफ्रीका के शॉन पॉलक ने सचिन को इंटरनेशल क्रिकेट में 9 बार पवेलियन की राह दिखाई है.

चंमिडा वास

चंमिडा वास भी ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने सचिन को सबसे ज्यादा परेशान किया है. श्रीलंका के तेज गेंदबाज रहे चंमिडा वास ने सचिन को इंटरनेशनल करियर में 9 बार आउट किया है.

जेम्स एंडरसन

इंग्लैं के जेम्स एंडरसन ने सचिन को इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 बार आउट करने में सफलता हासिल की है.

हीथ स्ट्रीक

जिम्बाब्वे के हीथ स्ट्रीक ने सचिन को 7 बार आउट किया है. हीथ स्ट्रीक के सामने भी सचिन हमेशा परेशान हुआ करते थे.

जेसन गिलेस्पी

ऑस़्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी ने सचिन तेंदुलकर को 6 बार पवेलियन भेजा है. गिलेस्पी ऐसे गेंदबाज के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्होंने सचिन को सबसे ज्यादा छकाने में सफलता हासिल की है.

अजहर महमूद

पाकिस्तान के अजहर महमूद ने सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 बार आउट किया है.

अब्दुल रज्जाक

पाकिस्तान के ही अब्दुल रज्जाक ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल करियर में कुल 6 बार पेवेलियन की राह दिखाई है. रज्जाक ने पाकिस्तान की ओर से 46 टेस्ट में 100 और 265 वनडे मैचों में कुल 269 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की है.