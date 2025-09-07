जब एशिया कप में सचिन तेंदुलकर को आउट करने पर 1000 डॉलर का रखा गया था इनाम, जानिए कौन गेंदबाज रहा था खुशकिस्मत

Asia Cup 2025: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. टूर्नामेंट के फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच चरम पर होगा. बता दें कि एशिया कप का इतिहास काफी रोमांचक रहा है. हर बार की तरह इस बार भी फैन्स को कुछ ऐसे पल देखने को मिलेंगे जो क्रिकेट के इतिहास में अमर हो जाएंगे. ऐसे में जानते हैं एशिया कप के इतिहास का वह पल जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को आउट करने के लिए 1000 डॉलर का इनाम रखा गया था. (Tendulkar's wicket valued at US$1000 in Asia Cup 2004)

असीम सईद रहे थे खुशकिस्मत

ये बात साल 2004 के एशिया कप की है . एशिया कप के दौरान यूएई की टीम के एक अधिकारी ने वादा किया था कि जो कोई भी गेंदबाज सचिन तेंदुलकर को आउट करेगा, उसे हज़ार डॉलर का इनाम मिलेगा. बता दें कि सचिन दुनिया के सबसे महान गेंदबाज रहे हैं. ऐसे में जब यूएई और भारत के बीच मैच हुआ तो यूएई के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज असीम सईद ने तेंदुलकर को आउट करने में सफलता हासिल की थी. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि, सचिन का विकेट सईद के इंटरनेशनल करियर का एकमात्र विकेट रहा था. सचिन को आउट करने के बाद असीम सईद को 1000 डॉलर का इनाम दिया गया था.

साल 2004 के एशिया कप में दांबुला में खेले गए मैच में यूएई के खिलाफ सचिन तेंदुलकर 18 रन बनाकर आउट हो हुए थे. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज असीम सईद ने तेंदुलकर को फहद उस्मान के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई थी. वैसे, इस मैच में भारत ने यूएई को 116 रन से हरा दिया था. मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी औऱ 50 ओवर में 6 विकेट पर 260 रन बनाए थे. जिसमें राहुल द्रविड़ ने शानदार 106 रन की पारी खेली थी. वहीं, यूएई की टीम 35 ओवर में 144 रन बनाकर आउट हो गई थी. द्रविड़ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे लेकिन इस मैच को असीम सईद के लिए याद किया जाता है जिसने सचिन को आउट करके 1000 डॉलर का "इनाम" हासिल की थी.