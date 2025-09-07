Asia Cup 2025 squads: सभी 8 टीमों के खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट देखें, किसमें कितना है दम !

Asia Cup 2025 team news: एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आठ टीमें टी20 इंटरनेशनल प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगी. यह टूर्नामेंट अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए भी एक अहम टूर्नामेंट होगा. 9 से 19 सितंबर तक दो ग्रुपों में विभाजित आठ टीमों के बीच कुल 12 ग्रुप मैच खेले जाएंगे. प्रत्येक ग्रुप से टॉप दो टीमें 6 मैचों के सुपर फ़ोर चरण में पहुंचेंगी, जहां से टॉप दो टीमें 28 सितंबर को होने वाले फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. ग्रुप ए में हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान शामिल हैं, तो वहीं ग्रुप बी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), पाकिस्तान, भारत और ओमान शामिल हैं. बता दें कि एशिया कप में सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. वहीं, भारतीय टीम अपना पहला मैच एशिया कप में यूएई के साथ 10 सितंबर को खेलेगी.

एशिया कप के सबसे ज़्यादा ख़िताब किस टीम ने जीते हैं?

भारत 2023 में होने वाले पिछले वनडे संस्करण को जीतने के बाद गत विजेता के रूप में एशिया कप खेलने के लिए उतरेगा. भारत एशिया कप की इतिहास की सबसे सफल टीम हैं, जिन्होंने 16 संस्करणों में से 8 खिताब जीतने में कामयाबी पाई है. श्रीलंका 6 ख़िताबों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान ने 2 बार - 2000 और 2012 में एशिया कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की है. एशिया कप का आगाज साल 1984 में हुआ था, पहले एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेले जाते थे. लेकिन पहली बार 2016 में टी20I फॉर्मेट में टूर्नामेंट को आयोजित किया गया .वहीं, इस बार भी टूर्नामेंट टी20I प्रारूप में खेला जाएगा.

एशिया कप 2025 टीम: पूरी टीम (Asia Cup 2025 team news)

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

अफ़ग़ानिस्तान

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी

रिजर्व खिलाड़ी: वफीउल्लाह तारखिल, नांगेयालिया खारोटे, अब्दुल्ला अहमदजई

बांग्लादेश

लिटन दास (कप्तान), तंज़ीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन

हांगकांग

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमन रथ, कल्हण मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान

ओमान की टीम

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मुहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव

श्रीलंका

चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना

यूएई

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान