विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत की बेटी प्रतिका रावल को कब मिलेगा वर्ल्ड कप विनर का मेडल? जानिए

Pratika Rawal: भारतीय महिला टीम के विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को विजेता मेडल भी दिया गया था लेकिन फाइनल मैच में आखिरी 15 में नाम होने के कारण  प्रतीका रावल को वर्ल्ड कप मेडल नहीं मिला था जिसनेफैन्स को और खुद उनको निराश कर दिया था. 

Read Time: 3 mins
Share
भारत की बेटी प्रतिका रावल को कब मिलेगा वर्ल्ड कप विनर का मेडल? जानिए
Pratika Rawal To Receive Her World Cup Winner's Meda
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा, प्रतीका रावल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
  • प्रतीका रावल चोटिल होने के कारण फाइनल मैच नहीं खेल सकीं, उनकी जगह शेफाली वर्मा ने खेला था
  • फाइनल में शेफाली वर्मा ने 87 रन और दो विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pratika Rawal To Receive Her World Cup Winner's Medal: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. भारत की जीत में स्टार प्लेयर प्रतीका रावल ने अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल से पहले प्रतीका रावल चोटिल हो गई थी, जिसके कारण वह फाइनल मैच नहीं खेल सकी. उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया था. शेफाली ने फाइनल में 87 और दो विकेट लेकर भारत को जीत दिला दी थी. वहीं, भारतीय महिला टीम के विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को विजेता मेडल भी दिया गया था लेकिन फाइनल मैच में आखिरी 15 में नाम होने के कारण  प्रतीका रावल को वर्ल्ड कप मेडल नहीं मिला था जिसनेफैन्स को और खुद उनको निराश कर दिया था. 

Latest and Breaking News on NDTV

जल्द मिलेगा मेडल, जय शाह कर रहे मदद

अब खबर है कि भारत की बेटी प्रतिका रावल को जल्द ही विजेता मेडल मिलेगा. रावल ने सीएनएन न्यूज़18 को दिए एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्हें जल्द ही अपना खुद का विजेता मेडल मिलेगा, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने इसकी व्यवस्था की. इंटरव्यू में प्रतिका रावल ने कहा  "जय शाह ने हमारे मैनेजर को मैसेज किया कि वह मेरे लिए मेडल की व्यवस्था करना चाहते हैं,  आखिरकार, अब मेरे पास अपना मेडल होगा." उन्होंने चैनल को यह भी बताया कि जब उन्होंने पहली बार पदक देखा  था तो उनकी आंखे भर आई थी. 

हालांकि ऐसा लगता है कि विश्व क्रिकेट संस्था ने एक अपवाद बनाया है, कई नेटिज़न्स ने बताया कि रावल भी अपनी टीम की साथियों की तरह ही इसकी हक़दार हैं। यह युवा सलामी बल्लेबाज़ अपने पूरे फॉर्म में थी और उन्होंने छह मैचों में 51.33 की औसत से एक शतक और एक अर्धशतक सहित 308 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के दौरान क्षेत्ररक्षण करते समय वह चोटिल हो गई थीं।

क्यों नहीं मिला था प्रतिका को विजेता मेडल

दरअसल, आईसीसी के नियम के अनुसार मेडल केवल उन खिलाड़ियों को ही मिलते हैं जो टूर्नामेंट के अंत तक टीम के ऑफिशियल आखिरी 15 सदस्यीय टीम में होते हैं.  जिसमें नॉकआउट और फाइनल चरण भी शामिल होता है. वहीं,  प्रतीका रावल सेमीफाइनल और फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी, जिसके कारण प्रतिका को विजेता मेडल नहीं दिया गया था. 

प्रतिका शानदार फॉर्म में रही

प्रतिका ने विश्व कप 2025 की 6 पारियों में 51.33 की औसत और 77.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 308 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 1 ही अर्धशतक लगाने का कमाल किया. प्रतिका ने अपनी 23वीं वनडे पारी में 1,000 रन भी पूरे किए थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pratika Pradeep Rawal, India Women, ICC Women's ODI World Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now