IND vs SL: 'मुझे बहुत गुस्सा आया', जब मांजरेकर ने की आलोचना, अश्विन ने किया उस पल का खुलासा

Ravichandran Ashwin on Sanjay Manjrekar: किसी भी आलोचना पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुस्सा ही होती है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन को संजय मांजरेकर की उनकी बॉलिंग के बारे में कही गई तीखी बातें काम की लगीं और उन्होंने अपनी छवि बदलने के लिए आने वाले सालों में और कड़ी मेहनत की. भारत और मुंबई के पूर्व बल्लेबाज और अब कमेंटेटर संजय मांजरेकर, जो क्रिकेट से जुड़ी हर चीज़ पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, ने 2011-12 की सीरीज़ के दौरान ऑस्ट्रेलिया में तीन टेस्ट मैचों में ऑफ-स्पिनर अश्विन के खराब प्रदर्शन (62 रन प्रति विकेट के औसत से सिर्फ नौ विकेट) की अपने कॉलम में आलोचना की थी. भारत वह सीरीज़ 0-4 से हार गया था.

अश्विन ने 'Jio Hotstar' पर कहा, "मेरे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद, संजय मांजरेकर ने एक लंबा लेख लिखा था. जब मैं लौट रहा था, तो मैंने वह पूरा लेख पढ़ा और उसे पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया. मुझे सच में बुरा लगा. गुस्सा तो बस एक प्रतिक्रिया थी, लेकिन मुझे सच में बुरा लगा. लेकिन उसके बाद, मैं फ्लाइट में सो गया और बात को वहीं छोड़ दिया. उस समय, मैंने संजय से ज़्यादा बात नहीं की थी."

हालांकि, उन्हें एहसास हुआ कि मांजरेकर के विश्लेषण को सही भावना के साथ लिया जाना चाहिए और वह अपनी बॉलिंग और फिटनेस के कुछ पहलुओं पर काम कर सकते हैं. "...घर लौटने के बाद, मैंने अगले चार सालों तक बहुत कड़ी मेहनत की. मैं कोई जन्मजात एथलीट नहीं था. मैंने बहुत मेहनत की और 2015 में उन्होंने एक और लेख लिखा जिसमें कहा गया कि मैं अब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हूं और वह चाहते हैं कि मैं इसी तरह प्रदर्शन करता रहूं."

असल में, अश्विन ने मांजरेकर का नंबर लिया और उन्हें मैसेज करके बताया कि उन्हें कैसा लगा था.

"फिर मैंने उनका नंबर मांगा और उन्हें मैसेज किया कि मुझे उस समय बुरा लगा था, लेकिन उनका लेख मेरे लिए एक गुरु की तरह साबित हुआ और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी. क्योंकि उनकी बातों में दम था. इसलिए, अगर कभी मेरी आलोचना होती है, तो मैं बस यह सोचता हूं कि क्या उससे कुछ सीखने को मिल सकता है. अगर मुझे लगता है कि कुछ सीखने लायक है, तो मैं उसे अपना लेता हूं." जूनियर क्रिकेट के दिनों में अश्विन ओपनर थे, लेकिन 2001 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में हरभजन सिंह का शानदार प्रदर्शन देखने के बाद, एज-ग्रुप क्रिकेट के बाद के सालों में उन्होंने ऑफ-स्पिन गेंदबाजी शुरू कर दी.

"दिनेश कार्तिक की कप्तानी में मैंने पहली बार अंडर-19 क्रिकेट खेला. उस समय, मैं थोड़ी-बहुत बल्लेबाजी करता था और गेंदबाजी उतनी नहीं करता था. इसलिए, जब भी मैं गेंदबाजी करता था, तो मैं भज्जू पा के बॉलिंग एक्शन की नकल करता था क्योंकि मैं सचमुच उनका बहुत बड़ा फैन था.

"जब भज्जू पा का दौर शुरू हुआ, तो मैं हर दिन गली क्रिकेट खेलते समय उनके एक्शन की नकल करता था. और असल में, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान रिकी पोंटिंग और मैथ्यू हेडन को आउट करने का उनका तरीका - ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करते हुए - मैंने उन सभी मैचों को बहुत ध्यान से देखा था.

"लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑफ-स्पिनर बनूंगा. मेरे मन में हमेशा बल्लेबाजी ही थी. लेकिन जब वे (हरभजन) गेंदबाजी करते थे, तो उनमें कुछ खास बात होती थी - उनका व्यक्तित्व, हर किसी का सामना करने और चुनौती स्वीकार करने की उनकी क्षमता. इसलिए, मुझे वह पीढ़ी बहुत पसंद थी. मैं सचमुच उनका फैन था, और तब से, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा."