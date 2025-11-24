अब कब हो सकती है स्मृति मंधाना की शादी? Update

When can Smriti Mandhana get married now: स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास के बीमार पड़ने के कारण भारतीय महिला टीम की इस दिग्गज क्रिकेटर और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. मंधाना और पलाश की शादी रविवार (23 नवंबर) को होनी थी. मंधाना अपने पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, जो उनके क्रिकेट करियर में लगातार उनका साथ देते रहे हैं. मंधाना के प्रबंधक तुहिन मिश्रा ने बताया कि विश्व कप विजेता क्रिकेटर के पिता को रविवार सुबह अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

मिश्रा ने कहा, ‘‘ स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना आज सुबह नाश्ता करते समय तबीयत बिगड़ने लगी. हमने सोचा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इसलिए हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. वह चिकित्सकों की निगरानी में है. '' मिश्रा ने कहा कि पिता की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मंधाना ने उनके ठीक होने तक अपनी शादी स्थगित करने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा, ‘‘ मंधाना अपने पिता के बहुत करीब हैं. इसलिए उन्होंने शादी को तब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है जब तक उनके पिता ठीक नहीं हो जाते.''

मिश्रा ने बताया, ‘‘ चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें (मंधाना के पिता) फिलहाल अस्पताल में रहना होगा. हम भी सदमे में हैं और उम्मीद करते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएं क्योंकि यह सभी के लिए एक बड़ा मौका है. ''

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे में मंधाना चाहती है कि पहले उनके पिता ठीक हो जाएं और वह बाद में शादी करेंगी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस समय परिवार की निजता का सम्मान करें.''

डॉक्टर ने क्या बताया ?

मंधाना के पारिवारिक चिकित्सक डॉ. नमन शाह ने कहा कि एक मेडिकल टीम उनके पिता की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रही है. उन्होंने ‘पीटीआई' से कहा, ‘‘दोपहर लगभग 1:30 बजे श्रीनिवास मंधाना को बाईं ओर सीने में दर्द हुआ, जिसे हम मेडिकल भाषा में ‘एनजाइना' कहते हैं,उनके बेटे का फोन आने के बाद हमने एम्बुलेंस भेजी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया. '' ईसीजी और अन्य रिपोर्टों से पता चला कि हृदय संबंधी एंजाइम बढ़े हुए हैं, इसलिए हमें उन्हें निगरानी में रखने की जरूरत है. '

उन्होंने कहा, ‘‘रक्तचाप भी बढ़ा हुआ है और इसे कम करने के प्रयास जारी हैं. पूरी टीम निगरानी कर रही है. अगर स्थिति बिगड़ती है, तो हमें एंजियोग्राफी करनी होगी. स्मृति और उनका परिवार हमारे संपर्क में हैं, उम्मीद है कि उनकी हालत जल्द स्थिर हो जाएगी.''

अब कब हो सकती है शादी ?

मंधाना के पिता की तबीयत को देखते हुए यह माना जा सकता है कि अब मंधाना की शादी कुछ दिनों तक नहीं होने वाली है, जब तक उनके पिता पूरी तरह से ठीक नहीं होते, तबतक शादी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा. सबकुछ ठीक होने के बाद ही उनकी शादी को लेकर कोई नया अपडेट आ सकता है. अभी सभी दुआ कर रहे हैं कि मंधाना के पिता जल्द से जल्द स्वास्थ हो होकर घर लौटे.