IND vs NZ: कब और कहां देखें दूसरा वनडे मैच लाइव? जानें संभावित भारतीय प्लेइंग 11 और राजकोट में कैसा रहा है रिकॉर्ड

IND vs NZ 2nd ODI Live Streaming; Possible Playing 11 and Rajkot Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है. वडोदरा में रविवार को खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने 4 विकेट से शानदार जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब बुधवार को राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. हालांकि, इस इरादे को पूरा करने से पहले राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत का पुराना वनडे रिकॉर्ड टीम की चिंता बढ़ा सकता है.

राजकोट में 3 हार, सिर्फ 1 जीत

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक वनडे में बेहद खराब रहा है. टीम इंडिया ने इस मैदान पर कुल 4 एकदिवसीय मैच खेले हैं, जिनमें से तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा है. साल 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे खेला, जिसमें 9 रन से हार मिली उसके बाद साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा मैच 18 रन से गंवाया. फिर साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में 36 रन से जीत हासिल की, जो इस मैदान पर भारत की एकमात्र जीत है. फिर एकके बाद साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आखिरी वनडे में 66 रन से हार मिली.

इन चार में से तीनों हार लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली हैं, जबकि एकमात्र जीत पहले बल्लेबाजी करते हुए मिली थी, जो दर्शाता है कि राजकोट में रन चेज़ करना आसान नहीं रहा है.

सामने न्यूजीलैंड की चुनौती

केन विलियमसन, मैट हेनरी और मिशेल सेंटनर जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के बिना खेल रही न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी थी. यह विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी और कीवी टीम के खराब फील्डिंग था, जिसने मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ा.

राजकोट के इतिहास और न्यूजीलैंड के लड़ने के जज्बे को देखते हुए, टीम इंडिया को दूसरे वनडे में बेहद सावधान रहना होगा. न्यूजीलैंड की टीम में बड़े खिलाड़ियों की कमी के बावजूद पलटवार करने का पूरा दमखम है.

राजकोट वनडे बुधवार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, टॉस 1 बजे होगा.

भारतीय प्लेइंग 11 का समीकरण

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही तीन वनडे मैचों की सीरीज से ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने उनकी जगह आयुष बडोनी को टीम में जगह दी है. बडोनी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में आयुष बडोनी के नाम की घोषणा की है. वॉशिंगटन सुंदर रविवार को खेले गए पहले वनडे के दौरान इंजर्ड हुए थे.

दूसरे वनडे के लिए भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो आयुष बडोनी वाशिंगटन सुंदर को रिप्लेस करेंगे और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शायद टीम मैनेजमेंट अर्शदीप सिंह को मौका देना चाहे.

संभावित भारतीय प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवीन्द्र जड़ेजा, आयुष बदोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्ण/अर्शदीप सिंह

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे: जानें कब, कहां और कितने बजे शुरू होगा मैच?

IND vs NZ 2nd ODI: कब और कहां होगा दूसरा वनडे मैच?

दूसरा वनडे मुकाबला 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम (Niranjan Shah Stadium) में खेला जाएगा.

कहां देख सकते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट?

मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जिसमे Star Sports 1 पर इंग्लिश कमेंट्री और Star Sports 3 पर हिंदी कमेंट्री के साथ मैच देख सकते हैं.

मोबाइल और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग (Online Streaming)

अगर आप मैच को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी. इसे देखने के लिए आपके पास हॉटस्टार का प्रीमियम या सुपर सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है.

IND vs NZ 2nd ODI: कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. टॉस का समय दोपहर 1:00 बजे निर्धारित किया गया है.

दोनों टीमों की पूरी स्क्वाड :

भारतीय टीम स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), आयुष बदोनी, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल.

न्यूजीलैंड टीम स्क्वाड:

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैक फाउलक्स, मिच हे (विकेटकीपर), काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग.