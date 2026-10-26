55 साल बाद बना ऐसा रिकॉर्ड, शादाब खान ने सबको चौंका दिया, जानें धोनी कितने नंबर पर

बहुत ही खराब दौरे से गुजर रही पाकिस्तान टीम को सोमवार को खेली जा रही ट्राई सीरीज में जबर्दस्त टॉनिक मिला, जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिख रही तय हार के बीच 1 विकेट से हरा दिया. वास्तव में शादाब खान ने पाकिस्तान को ऐसी जीत दिलाई, जो यदा-कदा ही देखने को मिलती है. पुछल्ले नंबर-8 शादाब खान,ने 96 गेंदों पर 13 चौकों और 5 छक्कों से 113 रनॉ बनाकर इंग्लैंड से जीत छीन ली, लेकिन इससे इतर शादाब वनडे इतिहास के लगभग 55 साल के इतिहास में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले बल्लेबाज बन गए. शादाब ने हैरिस रऊफ के साथ मिलकर दसवें विकेट के लिए 80 गेंदों पर नाबाद 89 रन की साझेदारी की. और इसमें भी शादाब का हिस्सा 82 रन का था. वनडे इतिहास में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने के मामले में एमएस धोनी चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने ईशांत शर्मा के साथ मिलाकर ज्यादा नहीं, बस 21 रन की साझेदारी निभाई थी, लेकिन इसे भी इतिहास में नंबर-4 पर जगह मिल गई.

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वनडे इतिहास में 10वें विकेट के लिए 5 सबसे बड़ी साझेदारी

साझीदार साझेदारी टीम बनाम जगह तारीख शादाब खान और हारिस रऊफ 89* पाकिस्तान इंग्लैंड लाहौर 25 अक्टूबर 2026 डेरिल मरे और एंडी रॉबर्ट्स 64* वेस्ट इंडीज पाकिस्तान बर्मिंघम 11 जून 1975 मेहदी हसन और मुस्तफिजुर 51* बांग्लादेश भारत मीरपुर दिसंबर 2022 एमएस धोनी और ईशांत शर्मा 21 भारत श्रीलंका पोर्ट ऑफ़ स्पेन 1 जुलाई 2013 उमेश यादव और वरुण आरोन 12 भारत वेस्ट इंडीज कटक 29 नवंबर 2011



भारत इस मामले में चौथे नंबर पर है. और कारनामा पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने ईशांत शर्मा के साथ मिलाकर साल 2013 पोर्ट ऑप स्पेन में श्रीलंका के खिलाफ किया था. तब दोनों ने दसवें विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी की थी. निश्चित रुप से जो शादाब खान ने कर दिखाया है, वह एक बार को असंभव सरीखा दिखाई पड़ता था. खास तौर पर साझेदारी में उनके योगदान को देखते हुए. कुल मिलाकर शादाब खान ने हैरिस रऊफ के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए इतनी मोटी लकीर खींच दी है, जिसे मिटा पाना आगे किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा. इससे पिछला बड़ा कारनामा मेरे और रॉर्बट्स के बीच 1975 में हुआ था. आप सोचिए कि इस रिकॉर्ड को टूटने में ही जब 51 साल का समय लग गया, तो आगे इस 89 रनों को मिटा पाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा.