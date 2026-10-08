'इसका प्रोसेस क्या है?' अगरकर के हटने के बाद BCCI सेलेक्टर की खाली जगह वाली पोस्ट पर रवींद्र जडेजा का कमेंट हु्आ वायरल

BCCI की सीनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन के तौर पर अगरकर का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 4 अक्टूबर को खत्म हुआ. भारतीय अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने BCCI द्वारा अजीत अगरकर के मुख्य चयनकर्ता पद से हटने की पुष्टि के कुछ घंटों बाद एक रहस्यमयी कमेंट किया. उन्होंने जुलाई 2023 में पद संभाला था और कार्यकाल बढ़ाने की मांग नहीं की थी. उनके कार्यकाल के दौरान, भारत ने तीन ICC ट्राफियां जीतीं -- 2024 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप, 2025 में ICC चैंपियंस ट्राफी और 2026 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप. जब BCCI ने मंगलवार को चयन समिति में खाली जगह की घोषणा की, तो जडेजा ने बुधवार को मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, "क्या प्रक्रिया है" और साथ में हंसने वाला इमोजी भी लगाया.

यह तब हुआ है जब जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के दौरान वनडे टीम में वापसी की है; इससे पहले वे इस साल की शुरुआत में घरेलू मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और UK में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे. दो मैचों के दौरान, जडेजा ने 10 ओवर में 2/75 और 0/54 के बॉलिंग आंकड़े दर्ज किए.

2025 से शुरू हुए पिछले 15 वनडे मैचों में, जडेजा ने 10 पारियों में 29.80 की औसत से 149 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 32 और स्ट्राइक रेट 95 से ज्यादा रहा है. उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट आई है; उन्होंने 15 मैचों में 47.93 की औसत से सिर्फ 14 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/26 रहा है. इस साल, उन्होंने पांच मैचों में सिर्फ दो विकेट लिए हैं और तीन पारियों में 43 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 27 रहा है.

इस बीच, मानव सुथार जैसे युवा स्पिनरों के उभरने के बावजूद, जडेजा भारत की टेस्ट टीम का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में, उन्होंने तीन पारियों में कुल 65 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 43 रहा. साथ ही, उन्होंने 33.57 की औसत से आठ विकेट लिए, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/57 रहा.

22 नवंबर से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे मैचों और उसके बाद होने वाले दो टेस्ट मैचों के लिए जडेजा की स्थिति अभी साफ नहीं है, क्योंकि अभी तक टीमों की घोषणा नहीं की गई है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे से पहले, बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने जडेजा की ऑलराउंड क्षमता और अनुभव को देखते हुए 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए उनका समर्थन किया था.

ICC की रिपोर्ट के अनुसार, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे से पहले कोटक ने पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से दौड़ में हैं."

"मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनकी सोच क्या है. मेरा बस यही मानना है कि जो भी खिलाड़ी भारत के लिए खेल रहा है, वह निश्चित रूप से उन 20-25 खिलाड़ियों में शामिल है जो शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम में हो सकते हैं."

बैटिंग कोच ने कहा, "जडेजा की संभावनाओं को मजबूत करने वाली बात है फील्डिंग में उनका शानदार प्रदर्शन और बल्लेबाजी की क्षमता. जडेजा एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं. यह हम सब जानते हैं. आप उनके रिकॉर्ड देखिए. टीम कैसे बनेगी और सेलेक्टर, कप्तान और हेड कोच किस तरह का कॉम्बिनेशन चुनेंगे, यह बाद की बात है. और इसके लिए अभी समय है. लेकिन मेरे हिसाब से, जडेजा दुनिया के सबसे अच्छे फील्डरों में से एक हैं."

उन्होंने आगे कहा, "वह गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं और उनके पास जो अनुभव है, मेरा पक्का मानना है कि अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है. जैसे हम रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा को देखते हैं. और इससे टीम को बहुत फायदा मिलता है. जडेजा निश्चित रूप से टीम के बहुत काम के सदस्य हैं."

यह भी पढ़ें | वैभव सूर्यवंशी का दबाव बढ़ा रहा है संजू सैमसन की मुश्किलें? पूर्व भारतीय स्टार का बड़ा दावा

यह भी पढ़ें | 4 साल बाद भुवनेश्वर की टीम इंडिया में वापसी पर वसीम जाफर का बड़ा बयान, शमी और सिराज को लेकर उठाए सवाल