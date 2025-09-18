Asia Cup 2025: एंडी पायक्रॉफ्ट और पाकिस्तान के बीच मीटिंग में क्या हुआ? ICC के सूत्र ने किया खुलासा

Andy Pycroft Meeting with Pakistan Team; PAK vs UAE Asia Cup 2025: काफी पीसीबी के नाटकीय घटनाक्रम के बाद, पाकिस्तान ने मैच से हटने की अपनी धमकी वापस ले ली और बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप के अहम मैच में खेलने के लिए मैदान में उतरा. हालांकि, मैच में देरी हुई और दावा किया गया कि उसे मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से "माफ़ी" मिल गई है, जिन्हें देश द्वारा बार-बार हटाने की मांग के बावजूद आईसीसी ने बरकरार रखा था. पायक्रॉफ्ट के मैच रेफरी बने रहने की सूचना आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने पीसीबी अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नक़वी को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में दी. आईसीसी ने कहा कि ज़िम्बाब्वे के पायक्रॉफ्ट मैच रेफरी बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने सभी नियमों और विनियमों का पालन किया है.

रविवार को टॉस के दौरान सलमान और सूर्यकुमार के बीच हाथ मिलाने या अपनी टीम शीट न बदलने के बाद हुई शर्मिंदगी के लिए पाकिस्तान ने पायक्रॉफ्ट को ज़िम्मेदार ठहराया था. पीसीबी ने आरोप लगाया कि पायक्रॉफ्ट ने सलमान को सूर्यकुमार से हाथ मिलाने से मना किया था और दोनों कप्तानों से टीम शीट न बदलने के लिए कहा था.

आईसीसी के एक सूत्र ने एनडीटीवी को पर्दे के पीछे की घटनाओं के बारे में जानकारी दी.

1. 15 सितंबर को, आईसीसी को पीसीबी से एक ईमेल मिला, जिसमें 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान टॉस के दौरान हुई एक "घटना" का ज़िक्र था.अपने पत्र में, पीसीबी ने आरोप लगाया कि श्री पायक्रॉफ्ट का आचरण क्रिकेट की भावना और आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन था, और अनुरोध किया कि उन्हें एशिया कप में उनके कर्तव्यों से हटा दिया जाए.

2. आईसीसी ने तुरंत एक समीक्षा की. समीक्षा में निष्कर्ष निकाला गया कि श्री पायक्रॉफ्ट ने पूरी तरह से आईसीसी की आचार संहिता और क्रिकेट की भावना के अनुरूप काम किया था. उन्होंने टॉस की पवित्रता बनाए रखने और किसी भी संभावित शर्मिंदगी से बचने के उद्देश्य से, टूर्नामेंट आयोजकों से प्राप्त निर्देशों से दोनों कप्तानों को अवगत कराया था. इन निष्कर्षों को औपचारिक रूप से पीसीबी के साथ साझा किया गया.

इसके बावजूद, पीसीबी ने अपना रुख बरकरार रखा, उल्लंघनों का आरोप लगाना जारी रखा और आईसीसी को सूचित किया कि वह श्री पायक्रॉफ्ट को मैच रेफ़री के रूप में मैदान पर उतारने के लिए तैयार नहीं है.

3. आईसीसी ने पीसीबी के समक्ष अपने निष्कर्षों को दोहराया और स्पष्ट किया कि श्री पायक्रॉफ्ट को हटाने या उनकी पुनः नियुक्ति का कोई आधार नहीं है. आईसीसी को एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) से भी श्री पायक्रॉफ्ट की पुनः नियुक्ति का अनुरोध प्राप्त हुआ. इस अनुरोध की समीक्षा की गई और उसे उन्हीं आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया, जो पीसीबी को पहले ही बता दी गई स्थिति के अनुरूप थे.

4. पायक्रॉफ्ट के सुझाव पर, आईसीसी ने रेफ़री के कमरे में पाकिस्तानी कप्तान, टीम मैनेजर और श्री पायक्रॉफ्ट के बीच एक बैठक आयोजित की. बैठक के दौरान, श्री पायक्रॉफ्ट ने यदि कोई गलतफहमी हुई हो तो खेद व्यक्त किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने केवल आयोजन स्थल प्रबंधक का संदेश ही पहुंचाया था और किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था.

5. इसके बाद, 17 सितंबर को, आईसीसी को पीसीबी से एक और ईमेल मिला जिसमें 15 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच और उसके बाद की घटनाओं के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन की औपचारिक जांच का अनुरोध किया गया था. आईसीसी ने जवाब में पीसीबी से अनुरोध किया कि वह किसी भी उल्लंघन को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करे. आईसीसी इस संबंध में आगे की जानकारी का इंतज़ार कर रही है.