Virat Kohli: "हम विराट के बारे में...", टी20 विश्व कप 2024 में कोहली की मौजूदगी को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने दे दिया बड़ा बयान

BCCI secretary on Virat Kohli T20 WC 2024

Jay Shah on Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने बुधवार को यहां कहा कि इस साल वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप में रोहित शर्मा (Rohit Sharma Captain in T20 WC 2024) भारत की कप्तानी करेंगे. भारत के पास हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) के रूप में छोटे प्रारूप का पूर्ण कालिक कप्तान है लेकिन वनडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार के बाद विराट कोहली (Jay Shah on Virat Kohli Presence For T20 WC 2024) और रोहित जैसे सीनियर बल्लेबाजों ने जून में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलने की इच्छा जाहिर की थी.

विराट कोहली को लेकर जय शाह ने कहा