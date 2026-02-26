SA vs WI; T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के लिए टेंशन! चौंका रहे वेस्टइंडीज-दक्षिण अफ्रीका के बीच ये हेड टू हेड रिकॉर्ड

South Africa vs West Indies Head to Head Record; T20 World Cup 2026 Super-8: टी20 विश्व कप 2026 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक रोमांचक मुकाबला गुरुवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाना है. मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. सुपर-8 का यह मुकाबला बेहद अहम है. दोनों टीमें इस मैच में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए उतरेंगी. दक्षिण अफ्रीका ने सुपर-8 के अपने पहले मैच में भारत को 76 रन के बड़े अंतर से हराया था, वहीं वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था.

वेस्टइंडीज के सामने दक्षिण अफ्रीका को ज्यादा मजबूत और संतुलित टीम माना जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका को जीत का दावेदार भी माना जा रहा है, लेकिन वेस्टइंडीज को हल्के में लेने की भूल दक्षिण अफ्रीका कभी नहीं करेगी.

टी20 में दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ दबदबे वाला नहीं है. यह भी एक कारण है कि दक्षिण अफ्रीका इस मैच को गंभीरता से लेगी.

दोनों टीमों के बीच अब तक 26 मैच खेले गए हैं. दक्षिण अफ्रीका को 12 मैचों में जीत मिली है, जबकि वेस्टइंडीज 14 मैचों में विजयी रही है. अहमदाबाद में भी वेस्टइंडीज उलटफेर रखने की पूरी क्षमता रखती है.

वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज प्रचंड फॉर्म में दिखे हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच भी बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है. गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है. मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाना है, इसलिए ओस कोई भूमिका नहीं निभाएगी. दोनों टीमें पहले बैटिंग करने का सोच सकती हैं, लेकिन लाइट्स में बैटिंग करना बेहतर विकल्प हो सकता है. 190 रन से ज्यादा का स्कोर बेहतर माना जा सकता है.

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान मार्करम, क्विंटन डिकॉक, ब्रेविस, स्टब्स और मिलर पर बड़ा स्कोर करने की जिम्मेदारी होगी. वहीं, वेस्टइंडीज के लिए कप्तान होप के साथ हेटमायर, रदरफोर्ड, पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड और पॉवेल अहम खिलाड़ी होंगे.