'मैं बस घर जाना चाहता हूं' कोच डेरेन सैमी ने लगाई गुहार, ईरान-इजराइल जंग के चलते भारत में फंसी वेस्टइंडीज की टीम

Daren Sammy's Desperate Plea To Return Home: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को सुपर-8 के अपने आखिरी मुकाबले में भारत के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज का सफर टी20 विश्व कप 2026 से समाप्त हो गया. विश्व कप में सफर समाप्त होने के बावजूद वेस्टइंडीज की टीम स्वदेश नहीं लौट पा रही है. वेस्टइंटीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी निराशा जाहिर की है.

सैमी ने एक्स पर लिखा,"मैं बस घर जाना चाहता हूं." कुछ घंटों बाद एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने टीम के भीतर की चिंता को उजागर करते हुए लिखा, "कम से कम एक अपडेट, हमें कुछ बताएं. आज, कल, या अगले सप्ताह. 5 दिन हो गए हैं." इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने एक अन्य ट्वीट कर बताया कि उन्हें अपडेट मिल गया है और वेस्टइंडीज की टीम यही जानना चाहती थी.

ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हवाई यातायात प्रभावित हुआ है. इसी वजह से वेस्टइंडीज की टीम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक स्वदेश नहीं लौट सकी है. उनके लौटने का इंतजार बढ़ता जा रहा है. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस पाबंदियों के कारण भारत से सीनियर पुरुष टीम के लौटने में देरी हुई है. बोर्ड ने कहा कि खिलाड़ी, कोच और अधिकारी सभी भारत में हैं और सुरक्षित हैं। उनकी वापसी का इंतजाम किया जा रहा है.

यह रुकावट खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष की वजह से हुई है. क्षेत्र में ईरान और इजरायल की तरफ से हो रही सैन्य कार्रवाई की वजह से एयरस्पेस बंद हुआ है. एयरलाइंस को आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल होने वाले रूट पर सर्विस रद्द करने, रूट बदलने या देरी करने पर मजबूर होना पड़ा है.

जिम्बाब्वे टीम की भी स्वदेश वापसी पर असर पड़ा था. जिम्बाब्वे को दुबई के जरिए हरारे जाना था. एयरस्पेस बंद होने की वजह से आईसीसी ने वैकल्पिक व्यवस्था की और इथियोपिया एयरलाइंस द्वारा अदिस अबाबा होते हुए टीम कई ग्रुप में हरारे के लिए पहुंची. आईसीसी वेस्टइंडीज टीम की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था कर रहा है. क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुताबिक, सुरक्षित यात्रा प्राथमिकता है. आईसीसी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर नए शेड्यूल को तैयार कर रही है और विकल्पों पर काम कर रही है.

