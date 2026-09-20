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भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले नए बैटर को पहली बार मिली जगह

भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान कर दिया गया है. भारत दौरे पर वेस्टइंडीज 3 वनडे और 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी.

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भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले नए बैटर को पहली बार मिली जगह
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज की वनडे-टी20 टीम घोषित,

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए अपनी वनडे और टी20 टीमों का ऐलान कर दिया है.कामिल पूरण को पहली बार टी20 टीम में जगह मिली है, जबकि जॉन कैंपबेल हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच 27 सितंबर, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को वनडे सीरीज के तीन मैच खेले जाने हैं। इसके बाद 6, 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को टी20 सीरीज के पांच मुकाबले आयोजित होंगे. वेस्टइंडीज की टीम 21 सितंबर को कैरिबियन से रवाना होगी और 23 सितंबर को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी.

शाई होप की कप्तानी वाली वनडे टीम में उसी मुख्य ग्रुप को बरकरार रखा गया है जो हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेला था. कैंपबेल हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम दो वनडे मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन भारत दौरे के लिए टीम में लौट आए हैं.

वहीं, अकीम ऑगस्टे को बाहर रखा गया है, क्योंकि अगस्त में सर्जरी के बाद उनका रिहैब अभी चल रहा है। उनकी जगह ज्वेल एंड्रयू को शामिल किया गया है, जो टॉप और मिडिल ऑर्डर में एक अतिरिक्त विकल्प होंगे. शिमरॉन हेटमायर को कैरेबियन प्रीमियर लीग के बाद रिकवरी के लिए और समय दिया गया है। वह टी20 सीरीज के लिए टीम से जुड़ेंगे.

भारत के खिलाफ शुरुआती दो वनडे मैच 'आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप' के लिए ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन साइकल के आखिरी मुकाबले होंगे। हालांकि, नतीजे चाहे जो भी हों, वेस्टइंडीज क्वालीफाइंग टेबल में अपने करीबी प्रतिद्वंद्वियों से आगे नहीं निकल पाएगा और इसलिए उन्हें अगले साल की शुरुआत में आईसीसी क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा.

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद ओपनिंग बल्लेबाज कामिल पूरण को पहली बार टी20 टीम में बुलाया गया है। वहीं, क्वेंटिन सैम्पसन को भी शामिल किया गया है, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज की टीम का हिस्सा थे। अनुभवी ऑल-राउंडर जेसन होल्डर को आराम दिया गया है.

कामिल पूरण को टी-20 टीम में मौका

भारत दौरे के लिए चयन से पहले कामिल पूरण ने सीपीएल 2026 में आक्रामक बल्लेबाजी की है जिसका फायदा उन्हें मिला है.  8 मैचों में 273 रन और लगभग 160 की स्ट्राइक रेट ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा, जिसके बाद उन्हें पहली बार वेस्टइंडीज की टी20 टीम में शामिल किया गया है. 

वेस्टइंडीज की वनडे टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड और जेडन सील्स

वेस्टइंडीज की टी20 टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरण, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर

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