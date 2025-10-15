IND vs AUS: वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने ‘हैंडशेक विवाद’ का ऐसे उड़ाया मज़ाक, देखें Video

- एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का निर्णय लिया था
- कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था
- ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने भारत के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उसका मजाक उड़ाया था
Australian Team react on handshake controversy: एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के फैसले पर बड़ा विवाद हुआ. ग्रुप स्टेज मैच में जीत के बाद, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. टीम के बाकी खिलाड़ियों ने भी यही रुख अपनाया और दो मैचों के में भी जब भारत-पाक आमने-सामने हुए, तो उन्होंने भी वही रुख अपनाया.वहीं, अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने भारत के हाथ न मिलाने के फैसले पर निशाना साधा और इसका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो शेयर किया है.
कायो स्पोर्ट्स के सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में एंकर कहते हैं, "हम सभी जानते हैं कि भारत जीत की ओर बढ़ रहा है. लेकिन हमने एक बड़ी कमज़ोरी पहचान ली है. हम जानते हैं कि वे (हाथ मिलाना के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं, इसलिए हम गेंद फेंकने से पहले ही उन्हें रोक सकते हैं. "ऑस्ट्रेलियाई पुरुष और महिला टीम के क्रिकेटरों ने भी इसपर रिएक्ट किया और भारतीय खिलाड़ियों के साथ कई तरह के अभिवादन के तरीके सुझाए.
AUS players pre-India clip mocks India no-handshake theatre vs Pak. Why Aussie media & players laughing at stance sold as national pride? @BCCI @JayShah @GautamGambhir @narendramodi @ICC @MithunManhas @vikrantgupta73 @rawatrahul9 @mufaddal_vohra @PadmajaJoshi @ShivAroor pic.twitter.com/lSbuyhEcui— Maham Fazal (@MahamFazal_) October 14, 2025
ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा
