'गेंदबाज की चालाकी या बैटर की बेवकूफी,' U19 महिला वर्ल्ड कप में विवादित रन आउट, देखकर क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप- Video

Bizarre run-out: U19 महिला वर्ल्ड कप में विवादित रन आउट

U19 महिला वर्ल्ड कप Run out video: क्रिकेट जगत में आजकल मांकडिंग रन आउट करने का तरीका खूब वायरल हो रहा है. लेकिन इसके अलावा अब खिलाड़ी कुछ ऐसे बल्लेबाज को रन आउट कर रहे हैं जिसने विश्व क्रिकेट में भूचाल ला दिया. दरअसल, महिलाओं के अंडर-19 विश्व कप (Under 19 Womens T20 World Cup) के 17वें मैच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने श्रीलंका (Australia vs Sri Lanak Under 19 Women) को 108 रन से हरा दिया था. इस मैच में श्रीलंकाई महिला खिलाड़ी द्वारा एक ऐसा रन आउट (controversy run-out) देखा गया जिसे देखकर फैन्स ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट भी चौंक गया.