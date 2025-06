उम्मीदों की रेल... जानिए पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के लिए कैसे जरूरी बन गया चिनाब ब्रिज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिन बाद जम्मू-कश्मीर जाएंगे. यहां वो 'नायाब इंजीनियरिंग' का जीता जागता नमूना चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो कश्मीर में पर्यटन के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगी.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये और अहम हो जाता है. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिससे बीत रहे बेहतरीन पर्यटन सीजन को करारा धक्का लगा था. कश्मीर अब एक बार फिर से पर्यटकों के स्वागत के लिए उत्सुक है. रेलवे की यह पहल शायद वही हो सकती है, जिसकी यहां के पर्यटन को जरूरत है.

यह रेल पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है और सरकार ने कहा है कि यह यकीनन हाल के इतिहास में भारत में किसी भी रेलवे परियोजना के सामने सबसे बड़ी सिविल-इंजीनियरिंग की चुनौती है. 2003 में स्वीकृत इस पुल को पूरा होने में दो दशक से ज़्यादा का समय लगा.

History in the making… Just 3 days to go!



The mighty #ChenabBridge, the world's highest railway bridge, stands tall in #JammuandKashmir.



Part of the Udhampur-Srinagar-Baramulla Railway Link (USBRL). Built to withstand nature's toughest tests.



PM Sh @narendramodi to… pic.twitter.com/EQnC0m1per