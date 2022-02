कीवी खिलाड़ी ने एक हाथ से गिरते हुए लिया 'unreal' कैच, इयान विशप भी चौंके, कहा, यह मुश्किल है..- Video

विल यंग ने लिया चौंकाने वाला कैच

Unbelievable Catch from Will Young: न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच (New Zealand vs South Africa, 2nd Test) के दौरान न्यूजीलैंड के विल यंग (Will Young) ने साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान मार्कों जेनसेन का एक ऐसा कैच लिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है. दरअसल यह एक ऐसा कैच है जिसे इस साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच माना जा रहा है. कीवी गेंदबाज कॉलिन डी ग्रैंडहोम की गेंद पर जेनसेन ने डीप मिड विकेट की तरफ हवाई शॉट मारा, जहां यंग ने दौड़ लगाकर एक हाथ से मुश्किल कैच लपककर बल्लेबाज को आउट कर दिया.