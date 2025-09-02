Kieron Pollard: 8 गेंद में 7 छक्के, काइरन पोलार्ड का CPL में आया तूफान, केवल 29 गेंद खेलकर टी-20 में बना दिया महारिकॉर्ड

Kieron Pollard Hits 7 Sixes In 8 Balls : सीपीएल में काइरन पोलार्ड (Kieron Pollard in CPL 2025) ने बवाल मचा दिया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के 19वें मैच (Trinbago Knight Riders vs St Kitts and Nevis Patriots, 19th Match) पोलार्ड ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे देखकर विश्व क्रिकेट हैरत में हैं. ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए पोलार्ड ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ मैच में 29 गेंद पर 65 रन की पारी खेली, अपनी पारी में पोलार्ड ने 2 चौके और 8 छक्के लगाए. पोलार्ड की पारी में सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने 8 गेंद में 7 छक्के लगाए.

इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग कर चुके पोलार्ड इस समय 38 साल के हैं और इस उम्र में भी गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे हैं. इस मैच में पोलार्ड एक समय में 13 गेंद पर 12 रन ही बना पाए थे लेकिन इसके बाद ब्रायन लारा के स्टेडियम में उनका तूफान आया और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर गेंदबाजों को तहस-नहस कर दिया. इसके बाद पोलार्ड ने केवल 16 गेंद पर 53 रन ठोक दिए और कुल मिलाकर 29 गेंद पर 65 रन की तूफानी पारी खेली.

काइरन पोलार्ड ने 21 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था. विस्फोटक पोलार्ड ने नवीन बिदाईसी के एक ओवर में 3 छक्के लगाए तो वहीं इसके बाद वकार सलामखेल के ओवर में लगातार 4 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. पोलार्ड ने 224.13 की स्ट्राइक रेट से धमाकेदाक अंदाज में बल्लेबाजी की और फैन्स को रोमांच के सागर में गोते लगाने का मौका दिया. पोलार्ड ने निकोलस पूरन के साथ चौथे विकेट के लिए केवल 49 गेंदों पर 90 रन की तूफानी साझेदारी की और टीम के स्कोर को 20 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन पर ले जाने में सफल रहे.

Kieron Pollard was brilliant in the MLC and now in the CPL too - 7 sixes in 8 balls 💥💥



Did he retire too soon??



pic.twitter.com/NYYHw4G9G4 — Cricketism (@MidnightMusinng) September 1, 2025

इस मैच को शाहरुख खान की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 12 रन से जीत लिया. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन ही बना सकी. काइरन पोलार्ड को उनके धमाकेदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

काइरन पोलार्ड ने रचा इतिहास (Most run in T20)

काइरन पोलार्ड ने अब टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. पोलार्ड के नाम अब टी-20 क्रिकेट में 1470 रन दर्ज हो गए हैं. इस समय क्रिस गेल टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. गेल के नाम टी-20 क्रिकेट में कुल 14562 रन दर्ज है.