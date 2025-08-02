यहां किराए पर ले सकते हैं खूबसूरत पत्नियां! तय होता है रेट, पसंद आने पर शादी की है छूट, टूरिस्ट की लगी रहती है भीड़

Rental Wives gives services like wife : थाईलैंड, दक्षिण-पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश, दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है. लोग यहां के समुद्र तटों और नाइटलाइफ (Nightlife in Thailand) का मजा लेने आते हैं. लेकिन अब थाईलैंड एक और वजह से चर्चा में है. हाल ही में आई एक किताब ने यहां के ‘रेंटल वाइफ' चलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है. किताब में बताया गया है कि कैसे थाईलैंड (Tourist Places In Thailand) के कुछ इलाकों में महिलाएं किराए की पत्नी बनकर पर्यटकों के साथ अस्थाई रिश्ते में रहती हैं. दिलचस्प बात ये है कि अगर किसी को लड़की ज्यादा पसंद आ जाए, तो शादी तक का भी विकल्प खुला रहता है.

क्या है रेंटल वाइफ का चलन | Rental Wife Trend In Thailand

थाईलैंड के पटाया शहर में यह ट्रेंड काफी समय से चलन में है. इसे ‘वाइफ ऑन हायर' या 'ब्लैक पर्ल' के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल, यह एक तरह का अस्थायी शादी जैसा रिश्ता होता है, जिसमें किसी महिला को पैसे देकर कुछ समय के लिए पत्नी की तरह साथ रखा जा सकता है. उस तय समय तक वह महिला पत्नी की तरह सारे काम करती है- खाना बनाना, घूमने जाना, साथ रहना आदि. हालांकि यह सब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है और इसे कानूनी शादी नहीं माना जाता. धीरे-धीरे ये अब एक बिजनेस बन चुका है जिसमें महिलाएं अपनी मर्जी से हिस्सा ले रही हैं.

किताब से खुलासा हुआ रेंटल वाइफ का सच | The truth about rental wife was revealed by the book

‘थाई टैबू- द राइज ऑफ वाइफ रेंटल इन मॉडर्न सोसाइटी' नाम की किताब, जिसे लावर्ट ए इमैनुएल ने लिखा है, में इस चलन की गहराई से जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि कैसे थाईलैंड में गरीब पृष्ठभूमि की महिलाएं पैसे कमाने और अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए इस काम को अपनाने लगी हैं. ये महिलाएं आमतौर पर बार या नाइट क्लब में काम करती हैं और वहीं से उन्हें ग्राहक मिलते हैं. ग्राहक, ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट होते हैं जो छुट्टियां मनाने थाईलैंड आते हैं.

कैसे तय होता है किराया | How is the fare decided

रेंटल वाइफ बनने वाली महिलाओं की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है – उनकी उम्र, सुंदरता, पढ़ाई-लिखाई और समय की अवधि पर. कुछ महिलाएं केवल कुछ दिन के लिए किराए पर रहती हैं, तो कुछ महीनों तक भी साथ रहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, किराया 1600 डॉलर (करीब 1.3 लाख रुपये) से लेकर 116000 डॉलर (करीब 96 लाख रुपये) तक भी हो सकता है. इस पर कोई कानून नहीं है, इसलिए सब कुछ एक निजी समझौते के तहत होता है.

क्यों तेजी से बढ़ रहा है ये ट्रेंड | Why is this trend growing rapidly

थाईलैंड में शहरीकरण और तेजी से बदलती जिंदगी ने लोगों को काफी अकेला कर दिया है. ऐसे में बहुत से लोग स्थायी रिश्तों की जगह अस्थायी रिश्तों को तवज्जो देने लगे हैं. यहां के समाज में रिश्तों और आजादी को लेकर थोड़ा लचीला नजरिया भी है, जिससे ऐसे ट्रेंड्स को समाज की स्वीकार्यता मिल जाती है. यही वजह है कि रेंटल वाइफ जैसी परंपरा अब थाईलैंड में तेजी से फैल रही है.

जापान और कोरिया से आया आइडिया | The idea came from Japan and Korea

हालांकि रेंटल वाइफ की यह प्रथा थाईलैंड में नई लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत जापान और कोरिया जैसे देशों में पहले हो चुकी थी. वहां पहले से ही 'गर्लफ्रेंड फॉर हायर' जैसी सेवाएं चल रही हैं. थाईलैंड ने भी इसी मॉडल को अपनाया और अब यह टूरिज्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन चुका है.

सरकार की क्या है राय | What is the opinion of the government

थाईलैंड सरकार इस बात को मानती है कि रेंटल वाइफ का ट्रेंड देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है. सरकार ने यह भी माना है कि अब इस पर नियंत्रण के लिए कोई कानून बनाया जाना जरूरी है ताकि इस व्यवसाय में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा की जा सके.

कुल मिलाकर, थाईलैंड में रेंटल वाइफ का ट्रेंड सिर्फ एक अस्थाई रिश्ता नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेस बन चुका है. इसकी वजह से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, लेकिन यह चलन सामाजिक और नैतिक बहस का विषय भी बनता जा रहा है.