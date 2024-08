Watch: इशान किशन ने की धमाकेदार वापसी, इस यूनीक स्टाइल में बनाया शतक, तो सोशल मीडिया पर गूंज उठी आवाज

Ishan Kishan's century: अब यह तो आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ महीने इशान किशन (Ishan Kishan's comeback) के लिए कितने ज्यादा मुश्किल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुद को संभाला है, उसकी तारीफ करनी होगी. इसी साल आईपीएल से कुछ महीने पहले जब बीसीसीआई के सचिव जय शाह के कहने के बावजूद इशान घरेलू क्रिकेट में नहीं खेले, तो इसकी उन्हें खासी लंबी सजा मिली. पहले उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्त से तो हाथ धोना ही पड़ा, तो वहीं टी20 विश्व कप चयन की दावेदारी से भी मीलों दूर चले गए. बाहरी असर यह हुआ है कि अब व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में तो वह रेस में पीछे हो ही गए हैं, तो रेड बॉल क्रिकेट में ध्रुव जुरेल उनसे आगे हैं.

बहरहाल, शुक्रवार को इशान किशन ने सेलेक्टरों को बता दिया कि वह आसानी से हार नहीं मानने जा रहे. घरेलू और प्रसिद्ध टूर्नामेंट बुच्ची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में इशान ने सिर्फ 86 गेंदों पर शतक जड़कर ब बाकी प्रतिद्वंद्वियों को भी मैसेज दे दिया कि वे भी सतर्क हो जाएं.

एक समय इशान मध्य प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों पर 92 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन यहां से उन्होंने लगातार दो छक्के जड़कर शतक पूरा किया. अब जबकि दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होगा, तो उससे पहले यह पारी निश्चित तौर पर इशान को खासा आत्मविश्वास प्रदान करेगी. बहरहाल, इशान का शतक पूरा हुआ, तो देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर छा गया. इस लेफ्टी के चाहने वालों ने अपने हीरो के लिए जयकारा लगाना शुरू दिया.

Ishan Kishan is back in track !!



Today he completed his 100 with consecutive 2 sixes from 86 balls in Buchi Babu tournament.#IshanKishan

pic.twitter.com/Lwq4G0SOUX pic.twitter.com/HnddKmor1t