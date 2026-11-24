पहला टेस्ट मैच में जब 15 ओवर का खेल बचा था तो कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट मैच को ड्रा पर खत्म करने का फैसला किया. मैच के बाद इस बारे में गिल ने बात की और कहा कि वो जानते थे कि मैच का कुछ नहीं होना है और अगला टेस्ट मैच केवल 3 दिन के बाद है. ऐसे में मैं अपने तेज गेंदबाजों को ज्यादा थकाना नहीं चाहता था. अब गिल के इस बयान के बाद पूर्व क्रिकेटर अपनी-अपनी राय देने लगे हैं. कई दिग्गजों का मानना है कि अगर तेज गेंदबाज थक जाएं तो भारत को टेस्ट मैच कौन जिताएगा. इस सवाल को लेकर बहस तेज हो गई है.

भारत के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर गौतम गंभीर को सलाह दी है. जाफर ने माना है कि भारत के पास कुंबले, हरभजन और अश्विन जैसे मैच विनर स्पिनर नहीं हैं जिसकी खली टीम इंडिया को खल रही है. जाफर ने माना है कि कुलदीप यादव को इलेवन में शामिल करने का समय आ गया है.

जाफर ने एक्स पर लिखा, " भारत को एक ऐसे असली आक्रामक स्पिनर की कमी खली, जो चौथे और पांचवें दिन साझेदारियां तोड़कर और मौके बनाकर मैच पर असर डाल सके. ठीक वैसे ही, जैसा कुंबले, भज्जी और अश्विन ने किया था. मेरी राय में, कुलदीप या सुथार ऐसे विकल्प हो सकते हैं. भारत को एक ऐसा स्पिनर खिलाने की जरूरत है जो विकेट निकाल सके, खासकर विदेशी पिचों पर, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिच पर कितनी घास है. जाफर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच चर्चा बटोर रहा है.

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे टेस्ट में कुलदीर यादव को मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि क्राइस्टचर्च की पिच भी तेज गेंदबाजों को मदद देती है. भारतीय टीम के लिए दूसरा टेस्ट मैच हर हाल में जीतना जरूरी है.

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